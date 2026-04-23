אלפי אנשים הגיעו לשאנור לחגוג עצמאות באירוע רב משתתפים, לצד בכירים שהדגישו את המשמעות הלאומית והאסטרטגית של חידוש ההתיישבות בצפון השומרון והפיכתה למנוף אזורי רחב.

אמש ביום העצמאות התקיים במקום הפנינג מרשים ורב משתתפים, בהשתתפות אלפי אנשים מכל רחבי הארץ שהגיעו לקחת חלק ברגע בעל משמעות לאומית עמוקה.

רגע של גאולה. היישוב התמלא בדגלי ישראל, במוזיקה, בפעילויות לילדים ובתחושת חג יוצאת דופן. רבים מהנוכחים תיארו את האירוע כרגע של תקומה - לא פחות.

באירוע השתתפו גם אישי ציבור בכירים, בהם ראש המועצה האזורית יוסי דגן שהוא ממתיישבי הישוב וכן שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהגיעו להביע תמיכה במהלך.

בדבריהם הדגישו את החשיבות האסטרטגית של חיזוק ההתיישבות בצפון השומרון, ואת העובדה שהמהלך בשאנור אינו עומד בפני עצמו, אלא מהווה אבן דרך בתהליך רחב יותר.

לדברי גורמים המעורבים במהלך, חזרתה של שאנור היא הרבה מעבר להקמת יישוב אחד. “זהו מהלך שפותח מחדש את צפון השומרון כולו", אמרו. “כששאנור קמה היא יוצרת מציאות חדשה בשטח. היא מאפשרת חיבור, רצף התיישבותי, ובסופו של דבר גם הקמה של יישובים נוספים באזור".

לאורך השנים נחשב צפון השומרון לאזור שקפא בעקבות הגירוש, אך כעת נדמה כי “האיזור נפתח מחדש".

חזרתם של מתיישבים לשטח, יחד עם תמיכה ציבורית רחבה ונוכחות של הנהגה לאומית, יוצרים תנופה שמביטה קדימה לעבר בנייה מחודשת, חיזוק ההתיישבות והעמקת האחיזה באזור.

רבים מהמשתתפים באירוע הדגישו גם את הממד הערכי וההיסטורי של המהלך. בעיניהם, מדובר בתיקון של עוול היסטורי שנמשך שני עשורים. “זו לא רק בנייה פיזית", אמר אחד הנוכחים, “זו בנייה של צדק. חזרה למקום שממנו נעקרנו מתוך אמונה, מתוך אחריות ומתוך מחויבות לעתיד".

משפחות שכבר החלו בתהליך העלייה לשאנור מספרות על תחושת שליחות עמוקה, ועל רצון להיות חלק מהקמה מחדש, מהשלב הראשוני ביותר ועד להפיכת המקום ליישוב חי, תוסס ובטוח.

במקביל להתרחשות בשטח, מתנהל בימים אלו קמפיין גיוס המונים שנועד לאפשר את המשך הבנייה וההתפתחות: הקמת בית כנסת, מקווה, גן שעשועים ועוד.

מארגני הקמפיין מדגישים כי מדובר בשעות האחרונות, וכי ההתגייסות הציבורית היא זו שתכריע את היכולת להמשיך קדימה בקצב הנדרש.

“שאנור היא סיפור של עם שלם", אומרים שם בהתלהבות. “זה לא פרויקט של קבוצה קטנה זו הזדמנות של כל אחד להיות שותף במהלך היסטורי אמיתי, כזה שישפיע על פני האזור כולו ועל הדורות הבאים".

עם סיום הקמפיין היום, הקריאה ברורה: הציבור הרחב מוזמן לקחת חלק, לתמוך ולהיות שותף בבנייתה מחדש של שאנור ובפתיחתו המחודשת של צפון השומרון כולו.

שאנור צילום: ללא

חגיגות עצמאות בשאנור צילום: תושבי שאנור