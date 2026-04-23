בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, פרסם היום (חמישי) החלטה המסכמת הליך ממושך שעסק בטענות לאי-קיום פסק דין בנוגע לאספקת מזון למחבלים בבתי הכלא בישראל.

הדיון התקיים בפני השופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ ועופר גרוסקופף, בעקבות בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט שהגישו האגודה לזכויות האזרח וארגון "גישה", בטענה כי המדינה אינה עומדת בחובות שנקבעו בפסק דין קודם.

החלטת בג"ץ המלאה

בפסק הדין המקורי, שניתן בספטמבר 2025, נקבע כי על המדינה לספק לאסירים הביטחוניים מזון המבטיח תנאי קיום בסיסיים בהתאם לדין. עוד נקבע אז כי המצב בפועל אינו מספק, ונדרשו צעדים אופרטיביים לשיפור המצב.

במהלך ההליך הנוכחי הציגו המשיבים - השר לביטחון לאומי, נציב שירות בתי הסוהר והיועצת המשפטית לממשלה - שורת צעדים שבוצעו בעקבות פסק הדין.

בין היתר צוין כי הונהגו שקילות רבעוניות לכלל האסירים הביטחוניים, מעקב אחר אסירים בעלי משקל נמוך, עדכון תפריטי המזון אחת לשלושה חודשים וגיבוש נהלים לחלוקת מזון.

בנוסף, הבהירו המשיבים כי ניתנה הנחיה לדרגי השטח להפעיל "גמישות תפעולית", שמשמעותה אפשרות לספק תוספת מזון כאשר עולה צורך בכך, במסגרת שיקול דעת מקצועי.

השופטים הדגישו בהחלטתם כי החובה לספק מזון מספק חלה על כלל האסירים הביטחוניים, ולא רק על מי שנמצאו בתת-משקל. עוד ציינו כי פסק הדין מחייב להבטיח לא רק תכנון תפריטים, אלא גם גישה בפועל למזון ואפשרות לקבל תוספת במידת הצורך.

למרות טענות העותרות בדבר מקרים של מחסור במזון, קבע בג"ץ כי לא הונחה תשתית מספקת להוכחת הפרה מערכתית של פסק הדין. השופטים הבהירו כי אמת המידה להפעלת פקודת בזיון בית המשפט היא מחמירה, וכי ההליך הנוכחי אינו מתאים לבירור מקרים פרטניים.

בהתאם לכך נקבע כי טענות פרטניות של אסירים לגבי מחסור במזון יתבררו בעתירות אישיות, על בסיס נתונים קונקרטיים כגון משקל, מצב תזונתי ומידת ההיענות לבקשות לתוספת מזון.

השופטים ציינו כי במהלך ההליך הוגשו גם חומרים חסויים מטעם המדינה, אך קבעו כי לא הייתה בהם תרומה ממשית להכרעה.

בסיום ההחלטה הדגיש בג"ץ כי המדינה מחויבת לא רק להצהרות שנמסרו במהלך ההליך, אלא גם ליישומן בפועל לאורך זמן, תוך הבטחת עמידה בסטנדרט החוקי שנקבע.

עו"ד יהודה פואה יו"ר בצלמו, מסר: "מדובר בהחלטה מקוממת ומסוכנת שעלולה לעודד מחבלים לבצע פיגועי טרור שכן האוכל מגיע כיד המלך. אנחנו שבים ודורשים מבג"ץ הפסיקו לפגוע בביטחון ישראל ותדאגו לאזרחי ישראל לא לתזונה של המחבלים".