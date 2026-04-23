במשרד האוצר צפויה להתקיים ביום ראשון הקרוב ישיבה דרמטית, שבמרכזה קידום תוכנית ממשלתית רחבה לעתיד הגליל - מהלך שמובל במשותף על ידי משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, וצפוי לעמוד בלב סדר היום הלאומי בתקופה הקרובה.

התוכנית, שמתגבשת בתקופה האחרונה לאחר חודשים של עבודת מטה ודיונים בין-משרדיים, נועדה לתת מענה עומק לאתגרים המרכזיים של האזור - בראשם המשבר הדמוגרפי, הפערים הכלכליים והמציאות הביטחונית המורכבת. על פי גורמים המעורים בפרטים, מדובר במהלך רחב היקף שכולל צעדים משמעותיים לעידוד התיישבות, חיזוק התעסוקה ושיפור התשתיות, לצד יצירת תנאים שימשכו אוכלוסייה צעירה ואיכותית לצפון.

בארגון "לב בגליל", שפועל בשנים האחרונות להצבת סוגיית עתיד הגליל בראש סדר היום הציבורי והמדיני, מברכים על קידום המהלך ומביעים תקווה כי מדובר בנקודת מפנה של ממש. בארגון מעריכים כי אם התוכנית תאושר ותיושם באופן מלא, היא עשויה לשנות באופן מהותי את פני העתיד במרחב - לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם בהיבטים הדמוגרפיים והביטחוניים.

לקראת הישיבה, הציפייה בקרב גורמים בצפון ובמערכת הפוליטית גבוהה במיוחד, כאשר רבים רואים בה הזדמנות נדירה להפוך שנים של הזנחה למדיניות אקטיבית, ברורה ומתוקצבת - כזו שתשיב את הגליל למרכז הבמה הלאומית.