הציונות הדתית איננה חלשה, אלא פועלת ללא התארגנות מספקת ככוח אחד.

זהו ההבדל המהותי בין מגזר שמבין את המציאות לבין מגזר שמסוגל לעצב אותה.

לאורך השנים, המגזר הציוני-דתי מאמץ נרטיב מדויק אך חלקי. הוא רואה עצמו כציבור ערכי, מחויב ותורם, המצוי בליבת העשייה הלאומית והחברתית - ותיאור זה אכן נכון. עם זאת, בזירה הפוליטית צדק כשלעצמו אינו יוצר עוצמה. עוצמה נשענת על מבנה, מנגנון ומשמעת.

שורש הבעיה נעוץ בהיעדר מנגנון אפקטיבי המסוגל לתרגם את איכויותיו של הציבור הציוני-דתי לכוח פוליטי ממשי. המערכת הפוליטית אינה יוצרת אחדות, אלא משקפת את הפיצול הפנימי. גם ההנהגה הרבנית, על אף חשיבותה, אינה יכולה ואינה אמורה לשמש כגורם המאחד בזירה זו. בהיעדר גורם מתכלל, מכריע ומתעדף, מתקבלת מציאות של ריבוי קולות, עודף צדק ומחסור בכוח. כאשר אין כוח - אחרים מקבלים את ההחלטות.

עיקרון יסוד הוא שציבור אינו מתלכד סביב רעיון מופשט, אלא סביב מוקד כוח המסוגל לאכוף, לתעדף ולתרגם רעיונות לפעולה. מושגים כמו “ערכים משותפים" או “קווים אדומים" חשובים, אך אינם מספקים ללא גוף שמסוגל להפוך אותם למחייבים בזירה הפוליטית. בהיעדר מנגנון כזה, כל הסכמה נותרת בגדר הצהרה בלבד.

יצירת כוח אינה מתחילה בסיסמאות, אלא בבניית תשתית השפעה. כוח פוליטי איננו מסתכם בהקמת מפלגה נוספת או בהישענות על דמות כריזמטית. מדובר במערכת אינטגרטיבית המחברת בין הון, תקשורת, שטח, הנהגה ורעיון, ומכוונת אותם למטרה משותפת. כך פועלים מגזרים המצליחים לייצר עוצמה - באמצעות תיאום, משמעת וסנכרון בין מוקדי ההשפעה, ולא דרך ריבוי מסגרות או ויכוחים ממושכים.

התהליך, למעשה, כבר החל. מתחת לפני השטח נוצרים חיבורים בין גורמים שונים בציונות הדתית, המבינים כי הפיצול אינו גזירת גורל אלא תוצאה של דפוסי פעולה. שינוי בגישה מוביל לשינוי בתוצאה: פחות בדידות ויותר תיאום, פחות תגובתיות ויותר יוזמה. מדובר בשלב התחלתי, אך משמעותי, שבו מהלכים אסטרטגיים מתחילים להתגבש - לא בהכרזות פומביות, אלא ביצירת גרעין פעולה עקבי.

ההבחנה בין קהילה לבין כוח פוליטי מתחדדת בנקודה זו. כיום, הציבור הציוני-דתי מתפקד כקהילה מגובשת וערכית, אך מי שמבקש להשפיע נדרש לפעול ככוח. הדבר מחייב שינוי תודעתי: ההבנה כי הצבעה בקלפי איננה חיפוש אחר שלמות, אלא ניהול מציאות מורכבת. השאלה אינה מי מייצג באופן מושלם, אלא מי קרוב לעקרונות היסוד ומוכן לתעדף אותם בפועל.

מכאן נגזרת גם הדרישה מההנהגה: נבחרי ציבור אינם נבחרים כדי להוכיח צדק, אלא כדי לייצר כוח והשפעה. לצד זאת, נדרשת משמעת ציבורית - פחות פיצולים, פחות ריצות נפרדות ופחות פוליטיקה של “דווקא", לצד יותר חשיבה תוצאתית.

בסופו של דבר, השאלה המרכזית היא אחת: מהי עוצמת ההשפעה ביום שלאחר הבחירות. לא כמה צדקנו ולא כמה דייקנו - אלא כמה הצלחנו להשפיע. הפער בין הפוטנציאל למימוש נובע מהיעדר משחק מלא של כללי הזירה.

הציונות הדתית מחזיקה בהון אנושי משמעותי, במערכת ערכים מבוססת ובנוכחות רחבה בזירות מרכזיות במדינה. החוליה החסרה היא מנגנון מאגד, המסוגל לרכז את המשאבים לכדי כוח אחד.

מי שמבין זאת מפסיק להתייחס לרעיון - ומתחיל לבנות מציאות. הציונות הדתית אינה צריכה לבקש מקום סביב השולחן; עליה לפעול כך שתהיה זו שמעצבת אותו.

הכותב משמש כיועץ אסטרטגי