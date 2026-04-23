השבת יציינו בקהילות רבות בישראל את שבת "והדרת", יוזמה של השר המנוח אורי אורבך ז"ל, המבקשת לחבר בין הדורות ולהעניק לאזרחים הוותיקים את המקום הראוי להם במרכז החברה.

ד"ר זהרה כהן, גרונטולוגית ומומחית לתורת הזקנה, מתארחת באולפן ערוץ 7 מספרת כיצד נולדה השבת הייחודית במהלך העבודה לצידו של אורבך ז"ל.

"אנחנו נמצאים בשבת מאוד מיוחדת, שבת ו'הדרת', שנועדה לחבר את הקשר הרב-דורי, בין צעירים למבוגרים, ולתת את הכבוד לאנשים המבוגרים באוכלוסייה," פותחת ד"ר כהן את דבריה.

היא משחזרת את כניסתו של השר אורבך ז"ל למשרד לאזרחים ותיקים באפריל 2013, משרד שרבים ראו בו אז תפקיד זוטר, אך עבורו היה עולם ומלואו. "הוא נכנס מתוך שליחות מאוד גדולה וראה את הסיוע לאזרחים הותיקים כזכות גדולה".

אורבך, בחושיו המחודדים ובליבו הרחב, לא המתין לתוכניות ארוכות טווח. כבר עם כניסתו ביקש להפוך את המושג "והדרת" לפעילות קהילתית ענפה. "הוא אמר, תראו את הפסוק, בואו ניקח את השבת הזאת, ונחשוב איך אנחנו מחברים את האזרחים הוותיקים לקהילות ןלתפקידים חשובים - אם זה להעלות אותם לתורה, אם זה לעשות חיבורים, אם זה להביא עציץ או פרח, להוקיר ולהכיר".

אחד הפרויקטים המרגשים ביותר שנולדו מתוך המפגש בין הידע המקצועי של ד"ר כהן לבין החזון של אורבך הוא "יחידות סגולה".

ד"ר כהן מספרת על הפגישה הראשונה עם השר, בה הציגה לו פיילוט קטן שבוצע בבית החולים תל השומר: עשרה מתנדבים אזרחים ותיקים שעברו בין מיטות החולים והנגישו להם את זכויותיהם. השר, שהיה ידוע ברגישותו הגבוהה לאדם המאושפז, נרתם להפצת הבשורה. כיום, "יחידות סגולה" פועלות ב-22 בתי חולים ברחבי הארץ, עם כ-500 מתנדבים - כולם אזרחים ותיקים בעצמם - המהווים "קבוצת שווים" המעניקה כוח והכוונה לחולים. "כל בוקר מקבלים רשימת אנשים מאושפזים, עולים למחלקה, ואומרים להם, תקשיבו, תדעו מה מגיע לכם".

היא מדגישה כי המציאות הדמוגרפית בישראל מחייבת היערכות מחודשת. עם תוחלת חיים ממוצעת של 84 לגברים ו-87 לנשים, "תקופת החיים החדשה" עשויה להימשך 40 שנה. לדבריה היציאה לפנסיה אינה "פרישה" מהחיים, אלא "התחדשות".

האתגרים כיום, במיוחד בשנה האחרונה, קיבלו פנים חדשות. ד"ר כהן מצביעה על תופעה כואבת שלא תמיד זוכה למספיק תשומת לב: "סבים לחיילים שנפלו". במלחמה הנוכחית, כשלוחמים רבים הם בשנות ה-40 וה-50 לחייהם, ההורים והסבים שלהם מבוגרים בהרבה ומתמודדים עם שכול מורכב בגיל מתקדם. היא קוראת לציבור, ובפרט לציבור הדתי-לאומי שנוטה להסתפק במועט, לא לוותר על הזכויות שחשובות מאוד להחלמה.