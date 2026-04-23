העיתון "ניו יורק טיימס" פרסם היום (חמישי) פרטים חדשים על מצבו של המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי.

לפי הדיווח, חמינאי פצוע קשה הרבה יותר מכפי שפורסם, וחי תחת משטר אבטחה קיצוני מחשש שישראל תתחקה אחר עקבותיו

חמינאי הבן, שנפצע במתקפה הקטלנית בה חוסלו גם אשתו ובנו, מוקף בצוות רפואי בכיר. לפי הדיווח, רגלו נותחה שלוש פעמים והוא ממתין להתקנת פרוטזה. ידו נותחה ועוברת שיקום הדרגתי.

הוא סובל מכוויות קשות בפנים ובשפתיים המקשות על דיבורו, וצפוי לעבור ניתוח פלסטי.

בנוסף דווח כי נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מנתח לב במקצועו, ושר הבריאות מעורבים אישית בטיפול. למרות הפציעות, חמינאי נותר חד מבחינה מנטלית.

בשל מצבו הפיזי וחשש מהפגנת חולשה, חמינאי לא הקליט עד כה שום מסר ויזואלי או קולי. התקשורת שלו עם העולם ועם בכירי המשטר מתבצעת בשיטה פרימיטיבית אך מאובטחת.

מסרים מועברים במעטפות סגורות בכתב יד בלבד והמכתבים עוברים מיד ליד דרך שליחים רכובים החוצים כבישים מהירים עד למקום המסתור.

בנוסף, מפקדי משמרות המהפכה אינם מבקרים את המנהיג פיזית, כדי לא "למשוך" את המודיעין הישראלי אל המיקום המדויק.

בזמן שחמינאי מתאושש מפציעותיו, מי שמנהל בפועל את המדינה היא "מועצת מנהלים" של גנרלים קיצונים. לפי המקורות, חמינאי מתפקד כ"יו"ר דירקטוריון" המאשר את החלטותיהם, אך לעיתים נדירות מתנגד להן.

הדמויות המרכזיות בצמרת הן מפקד משמרות המהפכה אחמד ואחידי, ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי מוחמד באגר זולקדאר והיועץ הצבאי הקיצוני יחיא רחים ספאווי.

בכירי משמרות המהפכה מאמינים כי לאחר חמישה שבועות של לחימה עזה, הם הצליחו לבלום את הסכנה להישרדות המשטר.