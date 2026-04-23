צה"ל פרסם את היצירה "שבועה באוקטובר", שנכתבה על ידי אלוף דדו בר כליפא, ליום הזיכרון ה-78 למדינת ישראל, במטרה לשמר את זיכרון הקרבות ולחזק את רוח התקומה.

היצירה נכתבה כשנתיים לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", ומתארת את רגעי הלחימה הקשים והמורכבים בקיבוצי העוטף ב-7 באוקטובר, מתוך זיכרון הקרבות והפעולות להצלת חיים.

האלוף בר כליפא, שפיקד על קרבות גבורה והצלה בסמטאות המדממות, כתב את היצירה כמחווה לאלו שממשו את שבועתם בדמם, וכקריאה לבניית "גשרים של תקווה" מתוך החורבן.

לדברי גורמים בצה"ל, היצירה מבקשת לבטא את רוח השבועה הצה"לית ואת מחויבות הלוחמים, כפי שבאה לידי ביטוי במציאות הקשה בשטח, תוך הדגשת הנכונות להקרבה והאחריות להגנת המדינה.

עוד נמסר כי היצירה מעניקה ביטוי לקריאת ההתייצבות של הלוחמים שנכנסו לקרבות ללא היסוס, ומבקשת להדגיש את הצורך לבנות תקווה ולהמשיך קדימה גם מתוך האובדן והכאב.

היצירה נחשפה לראשונה בכנס "עץ השדה" של אגף כוח אדם, ולאחר מכן הוחלט להוציאה לאור כחלק מפעילות חיל החינוך והנוער לשימור המורשת, הזיכרון וחיזוק רוח הלחימה בקרב המשרתים, הפצועים והמשפחות השכולות.