"הייתי בכמה וכמה טיפולים שנמשכו שנים, ובשום אחד מהם לא הגעתי לפרקטיקה הזו, לעומק הזה, לתוצאות שהגעתי כאן".

כאשר עדות מסוג זה נשמעת מנשים שונות, מרקעים מגוונים ולאחר תהליכים טיפוליים שונים, היא חדלה מלהיות מקרה נקודתי והופכת לתופעה שחוזרת על עצמה.

מכון עומק הקשר, המתמקד באימון רגשי לקראת חתונה, מדווח כי ליווה בסייעתא דשמיא למעלה מ-2,000 נשים עד לחופתן. הפעילות אינה נשענת על תחושות בטן או על חיבור אישי בלבד, אלא על חמישה עקרונות עבודה סדורים, אשר מיושמים באופן עקבי בתהליכי הליווי.

העיקרון הראשון מתמקד בגישה הבסיסית למפגש: לראות באישה שמגיעה לתהליך דמות משמעותית שיש מה ללמוד ממנה. במקום לחפש מה יש לתקן, הדגש הוא על מה ניתן להאיר ולהעצים. נחמה ביטקובר, מייסדת המכון, מציינת כי גישה זו נלמדת כבר בתחילת ההכשרה ומהווה בסיס לשינוי הדינמיקה בין המאמנת למתאמנת, תוך פתיחת מרחבים שלא נחשפו בתהליכים קודמים.

העיקרון השני מתמקד בזיהוי דפוסים חוזרים ולא רק בתיאור אירועים נקודתיים. כאשר עולה סיפור של פגישות שלא התקדמו, ההתבוננות מופנית למה שחוזר על עצמו לאורך הדרך. ביטקובר מתארת מקרה בו הבחינה בשימוש חוזר במילה "מעניין" במהלך תיאור פגישות - נקודה שהפכה, לדבריה, למפתח להבנת התהליך.

הכלי השלישי, המכונה "מפת הדרכים לחתונה", מבוסס על מיפוי שיטתי של כלל המרכיבים הנדרשים בדרך לנישואין. באמצעות חלוקה ברורה, נוצרת תמונה שמאפשרת מעבר מתחושת עמימות להבנה ממוקדת, שממנה ניתן לפעול באופן מעשי.

העיקרון הרביעי עוסק בזיהוי ושחרור חסימות מחשבתיות הפועלות לעיתים באופן סמוי. לדברי ביטקובר, "ברגע שאני מבינה מה החסימה שלי, אני יכולה לשחרר אותה ולסיים עשר או עשרים שנות רווקות כואבות." אילת הדאיה, מטפלת שלמדה במכון, מתארת את החוויה המקצועית כקבלת "כלים מדויקים וממוקדים, עם מרחב לשאול הכל בלי ביקורת".

לצד ארבעת העקרונות, מציין המכון גם מרכיב נוסף המשולב בתהליך - ביטחון בהשם. גישה זו כוללת עין טובה, קשר אישי בין המאמנת למתאמנת, ושילוב של סייעתא דשמיא כחלק בלתי נפרד מהעבודה.

ביום חמישי, י"ג באייר (30.4), בשעה 20:00, יתקיים כנס וירטואלי חינמי בזום תחת הכותרת "5 סודות, 2,000 חתונות וסייעתא דשמיא אחת גדולה". במהלך הכנס תשתף ביטקובר תובנות מתוך אלפי תהליכי ליווי ותציג כלים יישומיים לעבודה מקצועית. לצד זאת, תיאטרון מיידלע יציג המחשות מתוך סיטואציות טיפוליות, ופאנל מאמנות ידון בדרכים להפוך יכולות הקשבה וכישרון מקצועי לשליחות ולעיסוק.

הכנס מיועד ללכל מי שמלווה צעירות בתהליכי חיפוש זוגיות - נשות מקצוע מתחומי הטיפול, החינוך והקהילה, ובהן מטפלות, עובדות סוציאליות, מחנכות, מרצות ונשות ציבור. ההשתתפות ללא עלות, בהרשמה מראש.