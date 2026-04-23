הזמר והיוצר אביה שרמן יעבור בקיץ הקרוב יחד עם משפחתו מהשומרון אל דרום הארץ. המעבר ייעשה לטובת פתיחת מכינה ישיבתית חדשה בעיר קריית מלאכי, עיר הולדתו.

שרמן צפוי לקחת לידיו את ניהול המכינה שתוקם בעיר, כחלק משאיפתו לפעול בעולם החינוך.

המכינה היא חלק מעמותת בית מורשת בהובלת הרב אלי קפלן שבתוכה ניתן למנות את מכינת איתן במעלה אדומים שפועלת שנים רבות, לצד מכינת גבריאל בבקעת הירדן וישיבת הסדר חדשה בפסגת זאב שהוקמו השנה.

בהודעה ששלח לחבריו כתב, "שמחים לשתף אתכם שהחלטנו לקחת על עצמנו משימה חדשה, ולהיות שותפים בהקמת מכינה ישיבתית חדשה בקרית מלאכי. אחרי שנים בהם בנינו את משפחתנו בחוות נחלת יוסף בהרי השומרון ובישיבת אלון מורה, אנחנו מרגישים בשלים ומלאים לחזור דרומה לשליחות חינוכית וחברתית".

עוד הוסיף, "תודה לכולכם על שותפות חברות ואהבה, ונשמח שליבכם יהיה איתנו בתפילה שבעזרת השם נביא ברכה בשליחותנו".

שרמן, קצין במילואים בחטיבת גבעתי ששירת מאות ימי מילואים במלחמה, הוא בנו של הרב בעז שרמן, ראש מכינת עז שלמה במרכז שפירא, שבעבר פעלה במשך שנים רבות בקריית מלאכי.

בנוסף, הוא חתנו של הרב רפי פרץ, ראש מכינת עצם, כך שעולם המכינות מוכר לו מקרוב גם ברמה האישית והמשפחתית.