הרבנית רות בנימין מתארחת באולפן ערוץ 7 לשיחה על הנושא שהקדישה לו את חייה - טהרת המשפחה ועל האובדן של נכדה שובאל בן נתן הי"ד במהלך המלחמה.

הרבנית בנימין, משמשת יועצת זוגית ומשפחתית ותיקה ומדריכת כלות, ומנהלת כיום את מיזם "בכל מאודך - סיפורי טהרה", פרויקט תיעודי רחב היקף שמבקש להפיח רוח חדשה במצווה העתיקה.

המיזם נולד מתוך צורך בוער שעלה בשנות הקורונה. "בשנים הללו נרשמה ירידה תלולה במספר הטבילות במקוואות", היא משחזרת. "בקבוצת הרבניות של הרב שמואל אליהו טיקסנו עצה מה לעשות כדי להפיח רוח חדשה ולקרב נשים חזרה למקווה - כי הן פשוט לא חזרו. חלקן חששו מהפגישות עם הבלנית, מהבדיקות, היו אז המון חששות".

ההברקה הגיעה מאחת מחברותיה, שהציעה לאסוף סיפורי מסירות נפש, הקשורים לטבילה. הרבנית בנימין, שכבר החזיקה באמתחתה סיפורים כאלה, החליטה להרים את הכפפה ולהנגיש אותם דרך המדיה הדיגיטלית. "אנשים היום פחות פותחים ספרים. מי שצריכה את החיזוק הזה לא תלך לחפש ספר בספרייה", היא מסבירה את ההחלטה לעבור למסך. "אחרי הרבה תפילות, בכיות והתייעצויות עם הרבנים שלי איך לא לגרום לזילות, יצאתי לדרך והתחלתי לראיין נשים בראיונות מצולמים".

המיזם, שממומן ברובו מהונה האישי ומתרומות קטנות, הגיע לכל קצווי תבל באמצעות יוטיוב. הוא חוצה מגזרים וגילאים - מנשים חרדיות שמבקשות לצפות בסרטונים בדרכים כשרות, ועד לנשים שכלל אינן מגדירות את עצמן כדתיות. "היעד הראשי הוא להגיע לכל אישה יהודייה באשר היא ולחבב עליה את המצווה," אומרת הרבנית. "גם נשים שדורות על דורות שמרו על טהרה צריכות להתחדש. לפעמים השגרה גורמת להרגשה שזה מוטל עליה ואין לה רוח חדשה".

השם שבחרה למיזם, "בכל מאודך", מסמל עבורה את המכלול: השתדלות מעל ומעבר, צניעות ופנייה אישית ללב האישה. "השם פתאום ירד אליי באיזה יום שישי בצהריים בפינה של המטבח. אמרתי: זהו. כי בכל מאודך זה השתדלות מעל ומעבר. זה צנוע ופונה לאישה".

התגובות למיזם מגיעות מכל עבר ומעידות על הצמא הגדול לחיזוק רוחני. "נשים שמתקשות בנפש או בשלום בית כותבות לי: 'אני לא הולכת לטבול לפני שאני צופה בסרטון שלך'. זה מחזק את כל היחסים במשפחה".

הרבנית בנימין מדגישה את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין טהרת הפרט לגאולת הכלל. "פנינו לירושלים, אל הגאולה. נחלת ארץ ישראל צריכה להיות בקדושה ובטהרה. זה מה שאנחנו משתדלות לעשות, כי בלעדי זה אין אפשרות לכונן את הארץ לגמרי ולתמיד. רק בטהרה".

בתקופת המלחמה הנוכחית, המיזם קיבל משנה תוקף. הרבנית בנימין מתעדת את מסירותן של נשות הלוחמים והמפונים. "יש לי כמה וכמה סרטונים על המלחמה ועל נשות מפונים שהיו למעלה משנה בבתי הארחה. כל המצב הזה שאנשים לא בבית שלהם וגם נשות הלוחמים שאינן יודעות מתי הבעל מגיע, אם יהיו טהורות. יש כל כך הרבה מסירות ודקדוק בטהרה".

אחד הפרקים המרגשים במיזם מוקדש לנשות החוות. "מאוד יקר לי לספר את סיפורן של נשות החוות, שבכל תנאי, בכל מזג אוויר, במרחקים מטורפים, עושות הכל מתוך גאולת הארץ".

הקשר הזה לאדמה ולגאולה קיבל עבור הרבנית משמעות אישית ומצמררת עם נפילתו של נכדה האהוב שובאל בן נתן הי"ד, איש חוות בעצמו, בקרב בלבנון. "שובאל שלנו נפל במסגרת קידוש השם בהושענא רבה בקרב גבורה בלבנון. הוא היה קשור לחזון הזה בכל מאודו," מספרת סבתו בקול חנוק.

הרבנית משתפת בהתכתבות וואטסאפ שנחשפה לאחר נפילתו - המעידה על עולמו הפנימי: "חבר שלו שלח לו: 'אני במירון, על מי להתפלל?'. שובאל ענה לו: 'התפללת על הנעדר העיקרי?'. הוא התכוון למשיח. הוא חי את זה. הוא לא דיבר הרבה - אלא עשה הרבה".