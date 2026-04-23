צפו: מאות מוקשים פוצצו בגולן משרד הביטחון

הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון פוצצה למעלה מ-700 מוקשים ברמת הגולן, סמוך לקיבוץ עין זיוון ובקרבת הגבול עם סוריה.

הפעילות בוצעה במסגרת תכנית רב-שנתית לפינוי שדות מוקשים ונפלים ברחבי הארץ, שנועדה לשחרר שטחים החשודים במיקוש לטובת שימושים אזרחיים ובהם מסחר, תעשייה ומגורים.

ברשות לפינוי מוקשים ציינו כי הפעילות מתבצעת לאורך כל השנה, תוך דגש על אזורים שבהם קיים סיכון בטיחותי לציבור, לצד פוטנציאל לפיתוח עתידי.

במהלך השנה האחרונה פינתה הרשות למעלה מ-6,700 דונם החשודים במיקוש ונפלים ברחבי ישראל, כאשר חלק משמעותי מהשטחים שפונו מצוי ברמת הגולן.