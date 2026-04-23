פרסום ראשון. בימים האחרונים הגיע שוטר ליישוב עדי עד ולטענתו נזרקו לעברו אבנים. בחיפושיו אחר מיידי האבנים נכנס השוטר מקלט שבו שהו כמה נערים.

השוטר איים על הנערים, שלף נשק ודרך אותו ואף ערך חיפוש על אחד מהם - למרות שנתקל בהם במקרה ושלאיש מהם לא היה קשר למעשה.

אביו של אחד הנערים פנה למפקד מחוז ש"י והגיש תלונה נגד השוטר ובמקביל פנה גם למח"ש כדי שתיפתח חקירה בנושא.

הסתבר כי מדובר בשוטר שנמצא בהכשרה ממיינת המהווה תנאי לקליטתו הקבועה לשורות הארגון. בשל העובדה שפעל באופן זה כלפי הנערים ואף שלף אקדח בניגוד לנהלים ולא דיווח על כך - החליט מפקד מחוז ש"י להוציא אותו לחופשה כפויה.

במקביל נפתח הליך להפסיק את עבודתו במשטרה באופן מיידי.