התביעה הצבאית הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד שני חיילי צה"ל המשרתים כטכנאים בחיל האוויר. השניים מואשמים בריגול לטובת איראן.

הם נעצרו במסגרת פעילות משותפת של שב"כ, המשטרה הצבאית ומשטרת ישראל בחודש שעבר לאחר שהתבססו החשדות נגדם.

על פי כתב האישום, במשך מספר חודשים עמדו שני החיילים בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצעו בהנחייתם מגוון משימות בעבור בצע כסף. אחד מבין החיילים אף העביר לסוכן חוץ איראני חומרים מתוך הכשרתו הצבאית הנוגעים למערכות מטוסי קרב, תיעוד של מתקנים ושטחים בבסיס צבאי.

השניים טענו בחקירתם כי הקשר עם המפעילים האיראנים נותק לאחר שסירבו לבצע משימות המערבות אמל"ח. עם זאת, גם לאחר ניתוק הקשר ביוזמת המפעיל, לא חדלו מנסיונות חידוש הקשר, למטרת רווח כספי.

חייל אחד הואשם בעבירות של עזרה לאויב במלחמה, מסירת ידיעה לאויב, סיוע למגע עם סוכן חוץ ועבירות נוספות. חייל נוסף הואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב ועבירות נוספות.