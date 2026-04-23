משרד הביטחון, באמצעות האגף לייצוא ביטחוני (סיבט) והתעשייה האווירית (IAI), הודיע היום (חמישי) על השלמת מסירת מערכת ההגנה האווירית BARAK MX לצבא סלובקיה.

המסירה התבצעה במסגרת הסכם שנחתם בשנת 2024, בהיקף של כ-560 מיליון אירו, והיא הוקדמה ביחס ללוחות הזמנים המקוריים שנקבעו בין המדינות.

המערכת נחשבת לאחת ממערכות ההגנה האווירית המתקדמות בעולם. מדובר במערכת רב-שכבתית המספקת הגנה מפני מגוון רחב של איומים מודרניים: החל ממל"טים ומטוסי קרב, ועד לטילי שיוט וטילים בליסטיים.

היא כוללת שלושה סוגי מיירטים לטווחים של 35, 70 ו-150 ק"מ, המופעלים באמצעות מכ"מים רב-משימתיים לגילוי ומעקב בסביבות מבצעיות מורכבות.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, בירך על המסירה ואמר "המערכת תחזק משמעותית את יכולות ההגנה של סלובקיה. אנחנו מזהים עניין גובר מצד מדינות נוספות בעקבות הצלחת המערכות הישראליות בשדה הקרב במלחמת התקומה".