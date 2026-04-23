זעזוע בקהילה היהודית בעקבות תיעוד אנטישמי חריג שהופץ בימים האחרונים מהעיר אוש שבקירגיזסטן. הנהלת מלון "הוטל וילה" בחרה להציב בכניסה למבנה שלט האוסר במפורש על כניסת יהודים וחיות מחמד.

השלט, שנכתב בקירגיזית, רוסית ואנגלית, כלל איורים של מגן דוד ושל כלב מחוקים בקו אדום - דימוי המעלה זיכרונות קשים מתקופת השואה וממנגנון הדה-הומניזציה הנאצי.

יואב ביסטריצקי, שגריר ישראל בקזחסטן ובקירגיזסטן, פעל באופן מיידי מול גורמי הממשל המקומיים כדי להביא להסרת השלט וטיפול באחראים לו.

"אני מברך על הפעולה המהירה של הרשויות להסרת השלט האנטישמי ולפתיחת חקירה פלילית נגד האחראים", מסר השגריר והדגיש כי לשנאה מסוג זה אין מקום בחברה המודרנית. בעקבות הלחץ הציבורי והדיפלומטי, הוסר השלט בתוך פחות מיממה.