משרד התחבורה החליט אמש (רביעי) להפסיק את עבודות הרכבת הקלה בצירים גאולה ובר אילן ולהסיט את התקציב למקומות אחרים, בעקבות עלויות אבטחה חריגות שנגרמו מהפגנות אלימות נגד הפרויקט. כך דווח היום ב'ישראל היום'.

עד כה הוציאה המדינה למעלה מ-326 מיליון שקלים על אבטחת העבודות ותיקון נזקי וונדליזם באזורים אלו. ההפגנות, שמתקיימות כמעט בכל פעם שמבוצעות עבודות באזור, כוללות חסימות כבישים, עימותים עם כוחות הביטחון ופגיעה בציוד ובתשתיות.

ההתנגדות מגיעה בעיקר מקבוצות קיצוניות בשכונת מאה שערים והיישוב הישן.

במשרד התחבורה והרשות לתחבורה ציבורית נמסר כי הם רואים בחומרה את הנזקים הנגרמים בזדון, וכי מתקיימים דיונים שוטפים בנוגע לסדרי עדיפויות וניהול תקציב הפרויקט.