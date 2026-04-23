ראש העיר גבעת שמואל, יוסי ברודני, הודיע כי יכנס ישיבת מליאה ביום רביעי הבא, במסגרתה ימונו נציגי ציבור לבחירת רב לעיר. ההחלטה מגיעה בעקבות מכתב שהתקבל ממנכ"ל משרד הדתות.

לצד הפנייה הרשמית, הופעל גם לחץ פנימי מצד חברי מועצה. בין הפועלים בנושא נמנה חבר המועצה דור חרל"פ, יחד עם חברים נוספים מסיעת הציונות הדתית ששלחו לאחרונה מכתב.

הישיבה צפויה לעסוק במינויים הנדרשים במסגרת פעילות העירייה. פרטים נוספים על זהות הנציגים או תחומי אחריותם לא נמסרו.

הלחץ הפנימי והפנייה מהמשרד הממשלתי הובילו לקביעת מועד הישיבה. גורמים המעורבים מציינים כי מדובר במהלך שנועד לקדם את השלמת המינויים הנדרשים.

כזכור, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, פנה לראש עיריית גבעת שמואל, יוסי ברודני, בדרישה לקדם ללא דיחוי את הליך בחירת רב העיר.

על פי התקנות החדשות והנחיות השר, רב העיר נבחר על ידי אסיפה בוחרת מורחבת. זו כוללת את חברי מועצת העיר, יו"ר המועצה הדתית ו-16 נציגי ציבור.

חמישה מנציגי הציבור אמורים להתמנות על ידי הרשות המקומית בהיוועצות עם השר, ו-11 נוספים מתמנים על ידי השר בהיוועצות עם הרשות המקומית.

הרשות התבקשה להעביר את זהות חמשת המועמדים מטעמה, ובהם לפחות ארבע נשים, וכן לצרף קורות חיים ושאלונים ייעודיים לצורך בחינה מקדמית.

לדברי אבידן, עד למועד כתיבת המכתב, הרשות המקומית טרם מסרה את שמות נציגי הציבור ולא העבירה את המסמכים הנדרשים. "לא ניתן לקדם את הליך הבחירות מבלי שהרשות תפעל כאמור".

עוד ציין כי השר כבר גיבש את רשימת המועמדים לשמש כנציגי הציבור מטעמו בגבעת שמואל, והוא ממתין לקבל את רשימת הרשות כדי לבחון את תמהיל הייצוגיות המלא של כלל הנציגים, בהתאם לתקנות. רק לאחר מכן ניתן יהיה לקיים את הדיון ולאשר את הנושא במועצת העיר במסגרת הליך ההיוועצויות.

אבידן הדגיש כי העיכוב בקידום ההליך תלוי "אך ורק בהתנהלות הרשות", ולא במשרד לשירותי דת, בניגוד לשמועות שהופצו בנושא. בסיום, קרא לראש העיר לפעול לגיבוש רשימת נציגי הציבור מטעם הרשות, לטובת האינטרס הציבורי של תושבי גבעת שמואל.