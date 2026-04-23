הפוסק החרדי הרב ברוך שרגא הכריע בשאלה הלכתית שהתעוררה במחלקת יולדות באחד מבתי החולים בארץ: האם אחיות רשאיות לקבוע מזוזה ולברך עליה.

במהלך שידור ברדיו 'קול חי', הרב הסביר כי מצוות מזוזה חלה בכל זמן - "בין ביום, בין בלילה, ואין לה הפסק אפילו דקה אחת" - ולכן "אין הבדל בין איש לאישה בחיוב שלה", שכן זו אינה מצווה שהזמן גרמא (מצווה התלויה בזמן מסוים).

הרב ציטט את הפסוק "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", והדגיש כי מדובר במצווה שמתן שכרה בצידה - זכות לאריכות ימים ושנים.

בהכרעה ההלכתית אמר הרב: למרות שיש דעה הסוברת שאישה לא תקבע מזוזה, "חלקו עליו כל הפוסקים, כיוון שהיא חייבת במזוזה - היא יכולה גם לברך". לכן, להלכה אישה יכולה בעצמה לקבוע מזוזה ולברך עליה.