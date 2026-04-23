רבני לונדון הורו היום (ה') לתושבי שכונת סטמפורד היל החרדית להסדיר את הלוואותיהם מבנק Lendco באמצעות יצירת מנגנון 'היתר עסקה' לאחר שהבנק נמכר ליזם יהודי מארצות הברית.

מדובר בבנק הנחשב לאחד הגדולים באנגליה ומעניק הלוואות רבות לתושבי השכונה.

המעבר ליזם היהודי יצר בעיה הלכתית: כל עוד הבנק היה בבעלות לא-יהודית, הלוואות עם ריבית היו מותרות על פי ההלכה. אולם ברגע שהבעלות עוברת ליהודי, נוצר איסור על תשלום ריבית בין יהודים.

הרבנים הורו ללווים להסדיר את ההלוואות באמצעות 'היתר עיסקא' או מנגנון הלכתי אחר לפני שהמכירה תושלם.

בקהילה היהודית מספרים כי ההוראה יצרה דחיפות רבה, במיוחד בקרב מי שלקחו הלוואות גדולות לרכישת דירות או עסקים.