תיעוד: חנות הבגדים הפכה למפקדת טרור בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

לוחמי צוות הקרב החטיבתי 769 הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 בדרום לבנון, חשפו תשתית טרור יוצאת דופן במורכבותה ובמיקומה: מפקדה תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה, שנחפרה בעומק של כ-25 מטרים מתחת לפני האדמה.

הכניסה למתחם המבוצר הוסתרה בתוך חנות בגדים אזרחית בלב הכפר אל-ח'יאם.

במסגרת הפעילות המבצעית לטיהור מרחב דרום לבנון ומניעת איום ישיר על יישובי האצבע והגליל העליון, פשטו הלוחמים על המבנה האזרחי בעקבות מידע מודיעיני. בתוך חנות הבגדים איתרו הכוחות פיר שהוביל למתחם תת-קרקעי רחב ממדים.

בחיפוש בתוך המנהרה נמצאו חדרים מאובזרים ששימשו לניהול לחימה, חמ"לים מבצעיים, ציוד תקשורת מתקדם ואמצעי לחימה רבים שהיו מוכנים לשימוש מחבלי הארגון.

בצה"ל מדגישים כי גילוי המפקדה בתוך מרחב מסחרי פעיל הוא עדות נוספת לשימוש הציני והמתוכנן שחיזבאללה עושה בתושבי לבנון ובנכסיהם האזרחיים.