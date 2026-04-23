שר הביטחון באיום לאיראן: "המתקפה תהיה שונה וקטלנית - המטרות מסומנות"

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הערב (חמישי) הערכת מצב מיוחדת בקריה בתל אביב, בהשתתפות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ופורום המטה הכללי.

בתום הדיון, שיגר שר הביטחון מסר תקיף לעבר המשטר בטהרן, כשהוא מבהיר כי ישראל מוכנה לעבור מהגנה להתקפה סופנית שתביא לקריסת יסודות משטר האייתוללות.

"ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן", הצהיר כ"ץ. "צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה והמטרות מסומנות. אנחנו ממתינים כעת לאור ירוק מארה"ב - בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמניאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של הנהגת הטרור".

שר הביטחון פירט את היעדים האסטרטגיים של המכה המתוכננת, הכוללים פגיעה אנושה בתשתיות הלאומיות של איראן. לדבריו, המטרה היא "להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן" באמצעות השמדת מתקני האנרגיה, החשמל והתשתיות הכלכליות המרכזיות.

כ"ץ לעג לניסיונות המשטר להציג מצג שווא של ניצחון: "המשטר שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר, והשמיים שלו פרוצים לרווחה".

הוא הדגיש כי ממש כמו חמאס וחיזבאללה, למשטר האיראני לא אכפת מהמחיר שמשלמת האוכלוסייה, אלא רק מהישרדותו האישית - "שגם היא לא מובטחת".