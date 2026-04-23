בצלאל סמוטריץ' צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בהנחיית השר בצלאל סמוטריץ' ולאחר לאחר שנים של מאבקים, יוצא לדרך שיווק אזור התעשייה החדש בוסתני חפץ. אזור התעשייה יתפרס על 788 דונם - ויכלול 54 מתחמים, עבור תעשייה, מסחר, תחבורה ועוד. הוא יקום סמוך ליישוב אבני חפץ. "ממשיכים לעשות היסטוריה ביהודה ושומרון. לצד בניית עשרות אלפי בתים והבאת מיליון תושבים ליהודה ושומרון, אנחנו משקיעים ומקדמים תשתיות וכבישים וגם אזורי בתעשייה חדשים רבים", אמר השר סמוטריץ'. לדבריו "הקמת אזור התעשייה בוסתני חפץ, 10 דקות מניצני עוז וכפר יונה, מייצר שכבת הגנה ומחזק את מרחב התפר, ומוודא שלעולם לא תקום מדינה פלסטינית".