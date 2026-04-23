תיעוד חדש מפעילות האכיפה של משמר הגבול בצפון חושף מרדף רכוב אחר רוכב אופנוע שטח שסיכן את משתמשי הדרך.

האירוע התרחש במהלך פעילות ממוקדת של לוחמי החטיבה לביטחון פנים נגד עבירות תנועה של כלי רכב דו-גלגליים בגזרת מגדל העמק.

במהלך הפעילות, זיהה כוח המשימה אופנוע שטח שנוסע בנתיב הנגדי, בניגוד לכיוון התנועה.

מיד עם זיהוי העבירה, ביצעו הלוחמים פניית פרסה מהירה והחלו במרדף אחר הרוכב, שפתח בנסיעה מהירה בניסיון להימלט מהמקום. המרדף הגיע לסיומו כאשר החשוד נכנס לתחומי הכפר זרזיר, איבד את השליטה על האופנוע, התנגש בכיכר ונעצר על ידי הכוחות שדלקו אחריו.

החשוד, צעיר בן 22 המתגורר במועצה המקומית כעביה, נעצר בזירה. הוא הועבר להמשך חקירה במשטרה.