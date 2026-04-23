פרטים חדשים מתפרסמים הערב (חמישי) על פרשת הריגול בה היו מעורבים שני טכנאים בחיל האוויר.

הכתב דורון קדוש פרסם כי הסוכנים האיראנים לא היססו להציב רף גבוה של דרישות, ששיאו היה הבקשה מאחד החיילים להתנקש בחייו של מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר. על פי המידע, החייל לא דחה את ההצעה על הסף והשיב למפעילו כי "יבדוק זאת וינסה".

רשימת היעדים שהעבירו האיראנים הייתה רחבה וכללה בקשות לצילומים מהרחובות בהם מתגוררים בכירי המדינה ומערכת הביטחון: ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, השר איתמר בן גביר והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי. המפעילים גילו עניין מיוחד גם בשר סמוטריץ', ודרשו תיעוד של הרחובות רוטשילד וקפלן בתל אביב.

במישור הצבאי, התבקשו החיילים לספק נ"צ של סוללות כיפת ברזל, מערכות הגנה אווירית, צילומי בסיסים ומיקום מגוריהם של טייסים בכירים.

הקשר בין החיילים למפעיליהם נמשך כשנה שלמה, במהלכה התנהלו שיחות רבות. למרבה התדהמה, בתחילת הדרך, כשנשאל החייל על ידי המפעיל: "איזו משכורת חודשית תספק אותך?", הוא הסתפק בדרישה לסכום של 1,300 דולר בלבד.

השר בן גביר מגיב לכתב האישום נגד החשודים בריגול צילום: דוברות

לאורך התקופה העביר החייל מידע מסווג בדרגת "שמור" על מערכות מטוס קרב מתוך קורס טכנאים, אך הסוכן האיראני ביטל את חשיבות המידע ודרש משימות "רציניות וחשובות יותר". בהמשך, צילם החייל מגדל פיקוח, מסלולי המראה וכטב"מים, אך לא קיבל על כך כל תמורה כספית.

ניסיונות החייל להוכיח את נאמנותו כללו צילום מטוס קרב בבסיס, אך האיראנים המשיכו להתל בו וטענו כי זה "לא מספיק" ודרשו תיעוד של המראה.

לקראת מבצע "עם כלביא" באמצע 2025, אף הוצע לחייל שוחד של מאות דולרים כדי שיגרום לעיכוב מכוון בהוצאת מטוסים לפעילות מבצעית - משימה לה סירב. בסופו של דבר, לאחר שהחייל סירב לבצע פיגוע חמוש, ניתקו האיראנים את הקשר. בתפנית מעוררת תהייה, החייל המשיך לנסות לחדש את ההתקשרות ואף חיפש סוכנים איראנים אחרים ברשתות החברתיות, אך המודיעין האיראני, שחשד כי הוא סוכן כפול, בחר שלא להגיב לו.