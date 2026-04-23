פעילות נחושה ומהירה של שוטרי תחנת שפט ולוחמי משמר הגבול הובילה לסיכול אירוע חטיפה במזרח ירושלים.

האירוע החל בשעות האחרונות, כאשר במוקד המשטרה התקבל דיווח על נער כבן 16 שנחטף בשכונת בית חנינא שבמזרח העיר. על פי המידע שהגיע למשטרה, החוטפים דרשו דמי כופר בתמורה לשחרורו של הנער.

עם קבלת הדיווח, מרכז השליטה המחוזי פתח בניהול מצוד רחב היקף תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים ופריסת כוחות מבצעיים בשטח.

במהלך המבצע הצליחו השוטרים לאתר את הרכב ששימש את החשודים, בלמו אותו וחילצו מתוכו את הנער כשהוא ללא פגע.

בזירה נעצרו ארבעה חשודים במעורבות בחטיפה. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הרקע למעשה הוא סכסוך וחוב כספי בין המעורבים. החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה.