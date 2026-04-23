יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני טען הערב כי נפתלי בנט פנה אליו בתחילת דרכו חזרה למערכת הפוליטית ורצה לשבת איתו כדי ללכת עם החרדים.

"כשהבין שהמקום תפוס, הוא הלך לצד השני", אמר גפני בראיון לרדיו 'קול חי'.

בהצהרה מפתיעה, גפני לא פסל ישיבה עם אביגדור ליברמן בממשלה הבאה. "כבר לא כל כך שומעים אותו היום. הוא כבר לא ממש תוקף. הוא היה איתנו בבחירות המוניציפליות, הוא היה שואל אותי דברים. זה מצב שונה. זה לא יאיר לפיד", אמר.

גפני התייחס גם לעתיד הקואליציה והדגיש: "בבחירות הבאות השאלה לגדולי ישראל תהיה האם להמשיך בדרך הזו עם הימין".

בנושא חוק הגיוס אמר: "לחוק עצמו יש בעיות והוא מאוד קשה ליישום. הוא צריך לעבור אצל גדולי התורה, והם יקבעו".

כשנשאל האם דגל התורה תתמודד ביחד עם אגודת ישראל, השיב כי "ממש היום הייתה ישיבה על זה, ישבנו כמה שעות וגדולי התורה הם אלו שיכריעו".

גפני התייחס גם לחלוקת העבודה עם יו"ר ש"ס אריה דרעי: "יש חלוקת עבודה ביני לבין דרעי, הוא מקבל את הג'ובים ואני מתעסק בדברים העקרוניים".

מקורבי דרעי מיהרו להגיב: "בשנים האחרונות דרעי מקבל את כל ההחלטות על הדברים העקרוניים וגפני נעלם מהעשייה הציבורית. הח"כים מקלב ואשר ובתי גדולי ישראל הליטאים פועלים ומתאמים ישירות מול דרעי. גפני לא בלופ. הוא לא קיים. מבחינת בתי הגדולים הליטאים גפני לא חלק מהמערכת. מבחינתם הוא שייך להיסטוריה".