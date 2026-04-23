משבר ההילולה במירון הגיע לפתרון לאחר שהמדינה התחייבה לשאת בכל תשלום או קנס שיוטל על ועדת החמישה בגין אירוע ל"ג בעומר הקרוב. כך דווח בחדשות 12.

לאחר קבלת ההתחייבות, הסירה ועדת החמישה את התנגדותה לכניסת גורמי מקצוע מטעם הממשלה לאתר, ומשרד ירושלים ינהל את האירוע כולו.

הפתרון מגיע לאחר ימים של משבר חריף. מוקדם יותר היום פנה שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, הממונה על הילולת רבי שמעון בר יוחאי, למשטרת ישראל בדרישה להפעיל סמכויותיה ולאפשר את המשך עבודות ההיערכות.

הפניה הגיעה לאחר שמשטרת ישראל הודיעה אתמול (רביעי) לוועדת החמישה כי בשלב זה לא יינתן אישור לקיום ההילולה, עקב עיכובים חמורים בעבודות הבטיחות באתר.

במכתב ששלחה משטרת מחוז צפון תוארה תמונה מדאיגה: חברות הפקה וקבלני תשתיות מנועים מלהיכנס לשטח, ועבודות קריטיות טרם בוצעו - הקמת גדרות, סלילת נתיבי פינוי, תשתיות כיבוי ומערכות בטיחות. המשטרה הזהירה כי ללא השלמת העבודות, האירוע לא יאושר, והאחריות לכל פגיעה בנפש תוטל על חברי הוועדה אישית.

מנהל ועדת החמישה אורי ויזובסקי דחה את הטענות והפנה את האשמה למשרד ירושלים ומורשת, שלא מענה לפנייתו מלפני 10 ימים.

השר קרעי הבהיר למשטרה כי "האחריות לניהול ההילולה והיערכותה מוטלת על השר והמשרד. אין לגורמים אחרים סמכות לעכב את ביצוע העבודות", וביקש את סיוע המשטרה בהסרת חסמים ומניעת הפרעות.

כעת, עם פתרון המחלוקת, נותרו פחות משלושה שבועות להשלמת ההיערכות להילולה.