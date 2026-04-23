תיעוד מלבנון: עשרות תקיפות וחיסול מחבלים בדרום המדינה צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל ממשיכים לבסס את אחיזתם המבצעית בדרום לבנון גם בימים שאחרי ההכרזה על הפסקת האש.

במהלך הפעילות עד כה, הצליחו הלוחמים בשטח, בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר, לחסל יותר מ-25 מחבלים אשר היוו איום ישיר על הכוחות הפועלים במרחב. במקביל לחיסולים, אותרו כמויות משמעותיות של אמצעי לחימה.

המאמץ האווירי ליווה את הכוחות באופן רציף, כאשר חיל האוויר הוציא לפועל כ-50 גיחות תקיפה לעבר יעדי טרור ותשתיות לוגיסטיות של הארגון.

מאז הוכרזה הפסקת האש, זוהו בשטח מתווי טרור רבים מצד חיזבאללה, שכללו ניסיונות פגיעה בכוחות צה"ל.

בתגובה לכך, הצבא מנצל את חופש הפעולה המבצעי שלו בדרום לבנון כדי לסכל את האיומים בזמן אמת.