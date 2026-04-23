סקר שערך מכון "מדגם" עבור חדשות 12 מעלה כי לו הבחירות היו נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-25 מנדטים ומפלגתו של נפתלי בנט ב-21.

מפלגת ישר של גדי איזנקוט מקבלת בסקר 14 מנדטים, הדמוקרטים 10, ש"ס 9, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 8, יש עתיד 7, יהדות התורה 7, חד"ש־תע"ל 5 ורע"ם 5.

מתחת לאחוז החסימה נותרו הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' (2.7%), המילואימניקים בראשות יועז הנדל (1.3%), כחול לבן בראשות בני גנץ (0.8%), בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה (0.4%).

גוש האופוזיציה משיג 60 מנדטים מול 50 לגוש הקואליציה.

בתרחיש שבו המפלגות הערביות חד"ש, תע"ל, רע"ם ובל"ד רצות יחד ברשימה משותפת, הן היו משיגות 12 מנדטים. במצב זו מפלגת הליכוד מקבלת 24 מנדטים, בנט 21 ואיזנקוט 14. עוצמה יהודית מקבלת 9 מנדטים, הדמוקרטים 9, ש"ס 9, יהדות התורה 7, ישראל ביתנו 7, ויש עתיד 6.

הסקר בדק עם אפשרות שבה בנט ואיזנקוט מתאחדים לריצה ברשימה אחת. רשימה כזו תקבל 35 מנדטים, הליכוד יקבל 25, הדמוקרטים 10 מנדטים, ש"ס 9, עוצמה יהודית 9, ישראל ביתנו 8, יש עתיד 7, יהדות התורה 7, רע"ם 5, חד"ש-תע"ל 5.

בכל התרחישים גוש האופוזיציה משיג רוב - אך לא כזה שיאפשר לו להקים ממשלה - מבלי להישען על המפלגות הערביות.