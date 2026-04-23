הפגנה לציון יום השנה ל"נכבה" נערכה אמש (רביעי) מול הבניין שבו נמצאת הקונסוליה הישראלית במונטריאול.

בהפגנה השתתפו פלסטינים, מוסלמים, פעילי שמאל, חברים בארגון היהודי הדתי האנטי-ציוני "נטורי קרתא" ויהודים הנמנים עם השמאל הקיצוני.

המפגינים פרסו את דגל ישראל על המדרכה, רמסו אותו ברגליהם, השתמשו בו כמשטח לנואמים, ובסוף ההפגנה שרפו אותו.

להפגנה הובאו בובות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שניתלו על עמודי תלייה.

פעילת שמאל קיצוני יהודייה סיפרה על "התפכחותה" מתמיכה בישראל, וטענה בנאומה בפני הקהל כי ישראל נוסדה על טיהור אתני של פלסטינים.

גם אנשי נטורי קרתא הצטרפו לקריאות המפגינים בעד כוחות "ההתנגדות" הנלחמים בישראל.