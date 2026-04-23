בעקבות מספר תלונות שהתקבלו מהציבור, ולאחר ביקורות שערך שירות המזון של משרד הבריאות, נמצא הערב (חמישי) כי בסניף אחד של קרפור ובסניף אחד של סופר פארם שווקו ונמכרו לאחרונה מוצרי נוטרילון שיועדו לאיסוף מהשוק במסגרת ריקול שבוצע בחודש פברואר.

"משרד הבריאות שב ומזכיר לציבור, כי צריכת המוצרים באצוות המפורטות מטה, הנמצאים תחת ריקול, עלולים לסכן את בריאות הציבור ובפרט אוכלוסיות רגישות", נמסר בהודעת המשרד.

הריקול בוצע לאחר עדכון מהיצרן באירופה בשל חשש אפשרי לחריגה ברמות רעלן מסוג Cereulide, בעקבות שימוש בחומצת שומן מסוג ARA שסופקה על ידי ספק מסוים.

גורמים במשרד נמצא בקשר עם חברת טבע ישראל, המשווקת את מוצרי נוטרילון ועם רשתות השיווק והפארם בהם נמכרו המוצרים, על מנת לברר את נסיבות הימצאותם של מוצרים אלה על המדפים.