סוף טרגי לאירוע אלימות מזעזע בפתח תקווה: בבית החולים בילינסון נקבע היום (חמישי) מותו של צעיר בן 21, עובד פיצרייה בעיר, שנפצע אנוש בערב יום העצמאות.

המקרה הקשה החל בתוך בית העסק ברחוב העצמאות, שם ביקש המוכר מקבוצת נערים לחדול מהתזת ספריי שלג בתוך המקום. על פי ממצאי חקירת המשטרה, הנערים המתינו לצעיר מחוץ לפיצרייה עד שסיים את עבודתו בשעת לילה מאוחרת, אז דקרו אותו ונמלטו.

הרופאים נאבקו על חייו במשך יומיים והיום נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה חוקרת את האירוע אך טרם עצרה חשודים.

ראש העיר, רמי גרינברג, הביע זעזוע עמוק מהמקרה ואמר: "מדובר בבחור צעיר שעבד לפרנסתו, אשר ביקש בנימוס מקבוצת נערים שלא להתיז ספריי בתוך הפיצרייה שבה עבד ובתגובה נדקר למוות".

הוא הוסיף "אין מילים לתאר את עוצמת הזעזוע והכאב על אובדן חיים צעירים בנסיבות כה קשות ואכזריות. זהו אירוע בלתי נתפס, שממחיש עד כמה האלימות עלולה להסלים ברגע אחד ולגבות את המחיר הכבד ביותר. הנערים שתקפו ורצחו ייתפסו על-ידי המשטרה ויועמדו לדין. אין בכך נחמה, אך יש בכך מחויבות ברורה לצדק".

גרינברג ניצל את הבמה לקריאה דחופה לבני הנוער ולהוריהם: "אני קורא לכל בני ובנות הנוער - הימנעו מאלימות, אין בה גבורה, רק הרס. רגע אחד של כעס עלול להרוס חיים שלמים - של הקורבן, של המשפחה, וגם של התוקפים עצמם. ולהורים אני מבקש לומר: דברו עם הילדים. היו מעורבים, התעניינו, בדקו היכן הם מבלים ועם מי, במיוחד בשעות הלילה. האחריות היא משותפת לכולנו. זהו רגע של חשבון נפש. חובה עלינו לפעול יחד כדי למנוע את המקרה הבא".