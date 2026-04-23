עימות חריף פרץ בין עו"ד אודליה קדמי, המשנה לראש מועצת זכרון יעקב ופעילה חברתית מוכרת, לבין ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר.

הרקע להתנגשות הוא מכתב ששיגר בכר לוועדת האתיקה, בו דרש להעמיד את קדמי לדין משמעתי בעקבות השתתפותה במחאה בבית המשפט העליון. המחאה התקיימה במהלך דיון בעתירת המשפחות השכולות בנושא הקמת ועדת חקירה לאירועי ה-7 באוקטובר, כאשר קדמי, שאחותה היא מניצולות המסיבה בנובה, לקחה בה חלק פעיל.

בתגובה חריפה שפרסמה קדמי, היא תקפה את בכר באופן ישיר ורמזה לפרסומים האחרונים הנוגעים לתשלום "דמי שתיקה" לכאורה למנכ"לית הלשכה הפורשת, אושרת תגר - פרשה שעוררה מבוכה בקרב הנהגת הלשכה.

"עמית בכר היקר, אני מבינה שעו"ד של 'חוזה חדש' עבדה היום שעות נוספת כדי לסכל אותי. אבל עלי איומים לא עובדים. וכבר עכשיו אני מודיעה לך: הסכם השתקה לא יהיה פה. אתה רוצה מלחמה, תקבל מלחמה", הצהירה קדמי.

קדמי העלתה טענות קשות נגד התנהלות בג"ץ במהלך הדיון, בטענה לאפליה בין משפחות שכולות. לדבריה, "בג"ץ חצה היום קו נוסף, כאשר חסם בפני משפחות שכולות כניסה לדיון, תוך פגיעה אנושה בעקרון פומביות הדיון, כאשר במקביל משפחות שכולות מהצד הנכון נכנסו והמשפחות השכולות סוג ב' נשארו בחוץ. אנחנו עמדנו שם ודרשנו את מה שהחוק מאפשר לנו. אל תאמינו לפייקים, כל מה שעשינו חוקי, מקסימום תקראו לזה מחאה אפקטיבית".