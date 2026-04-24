מוחמד ברכה, לשעבר יו"ר ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, עמד בראש תהלוכת השיבה לכפר ספוריה לרגל ציון יום ה"נכבה", היא "האסון" הפלסטיני שבעצם הקמת מדינת ישראל ב-1948.

בדברים שנשא באירוע אמר ברכה כי האמירה הציונית בהקשר ל"זכות השיבה", שלפיה "המבוגרים מתים והצעירים שוכחים", אינה נכונה, ומה שמוכיח זאת הוא נוכחותם של הצעירים והילדים בפעילויות בכפרים שנהרסו ב-1948.

לדברי ברכה, הצעירים הערבים בישראל אינם שוכחים את ה"נכבה" והם אוחזים בזכותם לשיבה ליישובים המקוריים שבהם התגוררו משפחותיהם, שכן "זו שיבה עד ניצחון הצדק".

עוד אמר ברכה כי למרות "הטבח" בעזה, למרות מה שקורה בגדה ו"פשעי המתנחלים", ולמרות מה שקורה בלבנון ובאיראן - התמונה קודרת, משום שישראל, לדבריו, מרוויחה מ"בגידה של מדינות ערביות ואיסלאמיות". "אנחנו בטוחים שהמפתח יפתח את הדלת ונשוב לבתינו", הדגיש.

ברכה ציין כי ספוריה הוא הכפר הפלסטיני הגדול ביותר שתושביו גורשו ב-1948, ואחד משני הכפרים הגדולים ביותר בפלסטין לפני הנכבה - טובאס וספוריה.

לדבריו, מספר תושבי ספוריה לפני הנכבה היה כ-6,500 נפש, והיום מספר צאצאי הכפר מגיע לכ-90 אלף נפש, ורובם נמצאים בחו"ל, ומיעוטם בנצרת, בשפרעם וביישובים נוספים.