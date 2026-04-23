נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הזמן לא משחק לטובת איראן אך הממשל אינו ממהר גם לחדש את המלחמה נגדה.

הוא הבהיר כי בכוונתו לחתום על עסקה "נצחית" בלבד. בנאום שנשא בבית הלבן, הדגיש הנשיא כי מטרתו המרכזית היא להבטיח שלטהרן "לעולם לא תהיה הזדמנות להשיג נשק גרעיני".

טראמפ הסביר כי החשש שלו נובע מהפוטנציאל ל"הרס המזרח התיכון" ומאיום הטילים שמגיע כבר עתה לאירופה ועלול להגיע בעתיד הקרוב גם לארה"ב. "אני חושב שלא יהיה דבר גרוע יותר משואה גרעינית באירופה, בלונדון, בפריז, במקומות שונים בגרמניה, כשכולם מטרה", הזהיר הנשיא.

בתשובה לשאלה מדוע המלחמה נמשכת מעבר לפרק הזמן של 4 עד 6 שבועות שהובטח בתחילה, טען טראמפ כי בחר לתת לאיראנים "מרווח" כדי להשיג הסכם טוב. הוא תיאר מצב שבו איראן מצויה בכאוס שלטוני עמוק, שבו הבכירים "רבים כמו חתולים וכלבים על השאלה מי ישלוט", דבר המקשה על התקדמות המגעים.

לדבריו, ארה"ב פגעה בכ-75% מהמטרות המתוכננות ועצרה זמנית לבקשת האיראנים ש"רצו קצת שלום". הנשיא הבהיר כי המצור הכלכלי פועל בעוצמה מקסימלית: "הם לא עושים שום עסקים - ומצבם הכלכלי והפיננסי רע מאוד. הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם אפילו לא יודעים מי מוביל את המדינה".

למרות המגעים, טראמפ ביקש להבהיר כי וושינגטון אינה פועלת תחת דוחק של זמן או לחץ צבאי. "מעולם לא הייתה לנו כל כך הרבה תחמושת. הספינות שלנו עמוסות ומוכנות לפעולה".

הוא סיכם וציין כי הציוד הצבאי שבידי ארה"ב כעת איכותי בהרבה מזה שהיה בתחילת המבצע, בעוד הצד האיראני נותר לא מאורגן וחסר הנהגה ברורה.