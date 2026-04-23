אחרי חודשיים, שבו הערב (חמישי) שתי הקבוצות הבכירות של הכדורסל הישראלי ושל העיר העברית הראשונה תל אביב, לליגה המקומית - ליגת העל בכדורסל.

האדומים מת"א שביום רביעי הבא יחלו את סדרת רבע גמר היורוליג שלהם מול קבוצת הפאר הספרדית ריאל מדריד, בהופעתם הראשונה אי פעם במפעל זה ובשלב זה אליו העפילו מהמקום השישי בטבלת היורוליג, איימו בתחילה שלא להופיע למשחקם הערב מול הפועל גליל עליון, זאת בשל החשש מחידוש הלחימה מול איראן ובשל כך חששו כי לא יצליחו לצאת מהארץ לסדרת הפלייאוף במסגרת היורוליג מול מדריד.

אך הלחצים מנגד והאיומים של מנהלת הליגות בדבר ירידת ליגה במקרה של אי התייצבות לשני משחקי ליגה רצופים, גרמה להפועל להנחית שישה משחקניה הזרים בעוד כל היתר מתאמנים באירופה לקראת הסדרה האירופית.

ההכנה הלקויה למשחק והרעש התקשורתי במועדון האדום, פגעה באורחים מת"א על הפרקט של האולם הצפוני בכפר בלום, זאת למרות שהצליחו להפוך גם אחרי רבע שלישי אדיר של המארחים מהצפון שקלעו 33 נקודות.

סל ניצחון של שחר עמיר וחסימה של לנג'יווין על הבאזר, הביאה לקצת רגעי שמחה והרבה אסקפיזם לתושבי הצפון שכה צריכים את זה, כאשר גליל עליון מפתיעה עם ניצחון דרמטי בתוצאה 89:90.

מי שעשויים לתפוס את המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורסל במקום האדומים מת"א, אלו דווקא היריבים המרים מהצד השני של העיר, המכבים מת"א.

הערב מכבי חזרה גם היא אחרי חודשיים לליגה הישראלית ועם פתיחת משחק היסטורית של ג'ף דאוטין שקלע את כל 14 מ-14 הנקודות הראשונות של מכבי במשחק, טיילה מכבי ללא הפרעה בדרך לניצחון על מכבי ראשון לציון.

זה נגמר עם 94:83 לזכות מכבי שמתקרבת למקום הראשון. תעשה מהפך בטבלה?