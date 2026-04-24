גורמי אכיפה בארה"ב סיכלו מזימה לפיגוע נגד מוסד יהודי בעיר יוסטון שבמדינת טקסס. כך עולה מחקירת ה-FBI.

הרשויות המקומיות עדכנו כי צעירה בת 18 ממדינת צפון קרוליינה נעצרה לאחר שעלו ראיות לכך שתכננה יחד עם אחרים לבצע מתקפה בבית כנסת בעיר.

מהחקירה עולה כי הכוונה הייתה לבצע פיגוע דריסה של קהל מתפללים. במסמכים שהוגשו לבית המשפט צוין כי המטרה הית "להרוג כמה שיותר יהודים באמצעות דריסה של מתפללים בבית כנסת".

החקירה נפתחה בעקבות מידע שהועבר מרשות אכיפה בצפון קרוליינה לצוות המשימה המשותף ללוחמה בטרור של ה-FBI באזור.

החשודה בת ה-18 נעצרה בביתה בעיר לקסינגטון לאחר שנאספו ראיות הקושרות אותה לתכנון הפיגוע, שיועד לפי החשד לבית הכנסת הרפורמי "Congregation Beth Israel" ביוסטון.

היא הואשמה בקשירת קשר לביצוע תקיפה בנשק קטלני מתוך כוונה להרוג או לגרום לפציעה קשה, וקשירת קשר לרצח, ומוחזקת במעצר תחת ערבות של 10 מיליון דולר.

במקביל למעצר בצפון קרוליינה, נעצר גם קטין במחוז האריס ביוסטון, שעל פי המשטרה המקומית הואשם בקשירת קשר לביצוע רצח מדרגה ראשונה. הרשויות לא פירטו אם ישנם חשודים נוספים, אך ציינו כי החקירה נמשכת.

בעקבות האיומים, פעלה הנהגת הקהילה היהודית ביוסטון באופן מיידי והחליטה לסגור את בית הכנסת ואת בית הספר היהודי "שלנקר" הסמוך לו ליום אחד כאמצעי זהירות יתר.

הפדרציה היהודית של יוסטון עדכנה כי הרשויות נמצאות בקשר שוטף עם הנהגת הקהילה ועם גורמי ביטחון מקומיים וארציים, בהם ה-FBI.