יתכן שאני מציג כאן דעה לא פופולרית, בוודאי בשבוע שבו הרשתות החברתיות געשו מצדקנות ומזעם מוצדק, אך אני מבקש בשורות אלה לנסות ולדון לכף זכות את כתבת 'חדשות 12' ענבר טויזר.

הסרטון האומלל שהעלתה, בו נראו שני תלמידי ישיבה צעירים נאלצים לכתת רגליהם כדי לסייע באיסוף כספי צדקה עבור כלה דלת אמצעים כשברקע קולות לעג של הכתבת וטריקת דלת בפניהם המבוהלות של הנערים, הסעיר את המדינה ובצדק; אך כמי שמכיר את ענבר עוד מימיה ככתבת צעירה בתחילת דרכה בגלי צה"ל, אני מבקש להזכיר כי מדובר, ביסודה, באישה הגונה.

ענבר טויזר אינה הסיפור האמיתי כאן. היא "תינוקת שנשבתה" - ובמקרה שלה, עיתונאית שנשבתה ברוח הזמן, באטמוספירה של שנאה והסתה המנשבת בעוצמה נגד הציבור החרדי. דמו של הציבור החרדי הותר זה מכבר, בוודאי בערוץ ממנו היא מתפרנסת. היחס הלועג והמבזה של טויזר לנערים שכל חטאם היה שבאו לבקש צדקה עבור "הכנסת כלה" - הוא רק סימפטום למחלה עמוקה הרבה יותר.

הסרטון הזה לא נולד בחלל ריק. הוא תוצר של פס ייצור תודעתי שבו החרדי אינו אדם פרטי עם ערכים ורגשות, אלא דמות קריקטוריסטית שאפשר ללעוג לה ולרמוס אותה מבלי לתת על כך דין וחשבון.

אך כציבור האמון על ערכי התורה והמוסר, אנו לא אמורים להשיב לה באותה מטבע. השיימינג החוזר והפיכת האירוע למאבק אישי נגד טויזר מחטיאים את המטרה. ככל שאנו הופכים את זה לעניין אישי, אנו מרחיקים ממנה את הסולם שיוכל לסייע לה לרדת מהעץ, ובדיעבד גם מעניקים לגיטימציה להתנהגות שכזו נגדנו. אדרבה, זוהי הזדמנות להוכיח את הערכים להם אנו מחויבים כיהודים שומרי תורה ומצוות.

זה לא אומר, חלילה, שצריך לוותר או לעבור לסדר היום. נגמרו הימים בהם הציבור החרדי הגיש את הלחי השנייה וספג עלבונות בשתיקה כנועה. אם יש מקום לתביעה משפטית נגד פגיעה בפרטיות או לשון הרע - אכן חובה להגיש תביעה שכזו. עמידה על זכויותינו היא חובה אזרחית ומוסרית, אך עלינו לעשות זאת בכלים של חוק וסדר, לא בלהבות של שנאה אישית ברשתות.

ובשורה התחתונה, עם ישראל הוכיח השבוע שוב שאת החושך לא מגרשים במקלות, אלא באמצעות הוספת אור. התגובה המדהימה של הציבור - שהתגייס בהמוניו לסייע לאותה כלה דלת אמצעים עבורה גייסו הנערים כספים - היא הניצחון האמיתי. גם אלו שחלוקים על הציבור החרדי אידיאולוגית, גם מי שרחוקים מרחק מזרח ממערב מאורח החיים החרדי, בחרו לפתוח את הלב.

כי יש רגעים שבהם דוחקים אותך לפינה ואתה נדרש לבחור צד - בין לעג וניכור לבין חסד וערבות הדדית. עם ישראל בחר בצד הנכון. עם ישראל חי.

לתגובות ענייניות: shlomokook@gmail.com