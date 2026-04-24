כוחות צבא ארה"ב מוכנים לחידוש לחימה CENTCOM

הצבא האמריקני מפתח שורה של תוכניות מבצעיות חדשות, שנועדו להוצאה לפועל במקרה של התחדשות הלחימה מול איראן, כך דיווחה הלילה (שישי) רשת CNN.

על פי הדיווח, התוכנית מתמקדת בראש ובראשונה בפגיעה ביכולתה של טהרן לחסום את מצר הורמוז - נתיב השיט האסטרטגי שדרכו עוברת מרבית אספקת הנפט העולמית.

הצבא מסמן "מטרות דינמיות" במרחב המפרץ, הכוללות סירות תקיפה מהירות וכלי שיט ייעודיים להנחת מוקשים ימיים, מתוך הבנה כי אלו הנכסים המאפשרים למשטר לשתק את התנועה הימית.

עם זאת, גורמי ביטחון בארה"ב מודים כי תקיפת כלי השיט בלבד לא תבטיח את פתיחתו המיידית של המצר.

כחלק ממהלך רחב יותר של לחץ כלכלי ומדיני, נשקלת האפשרות לתקוף תשתיות אסטרטגיות ומתקני אנרגיה איראניים. מטרת התקיפות הללו היא לכפות על טהראן לשוב לשולחן המשא ומתן בעמדת נחיתות, תוך מימוש איומי העבר של ממשל טראמפ נגד נכסיו הכלכליים של המשטר.

חלק נוסף בתוכנית המבצעית נוגע לסיכול ממוקד של "גורמים מכשילים" בתוך ההנהגה האיראנית. מתכנני הצבא העלו אפשרות לפגוע במפקדים ובדמויות מפתח אשר זוהו כמי שפועלים באופן אקטיבי לטרפד את המגעים הדיפלומטיים.

מדובר בצעד שנועד לשתק את הקו הניצי באיראן ולנטרל את ההתנגדות להסדר מדיני.

בשטח, המתיחות מגיעה לשיא: נושאת המטוסים "ג'ורג' ה-וו בוש" הצטרפה לגזרת פיקוד המרכז ובכך עלה מספר נושאות המטוסים האמריקניות במזרח התיכון לשלוש. עיבוי הכוחות מתרחש במקביל לדיווחים לפיהם איראן החלה להטמין מוקשים ימיים נוספים במצר הורמוז.