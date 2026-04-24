מי שחלף ליד 'הקמפוס היהודי' בברלין, לא יכול היה לפספס את המחזה: תורים ארוכים של המונים וריחות של בישול ביתי שפשוט אי אפשר להתעלם מהם.

פסטיבל האוכל הכשר, אחד ממבצעי הדגל של חב"ד ברלין, שבר השנה שיאים חדשים כאשר למעלה מ-1,500 מבקרים, יהודים ולא-יהודים כאחד, הגיעו לקמפוס היהודי החדש בעיר - לחגוג את המטבח היהודי העכשווי.

מאחורי היוזמה המרשימה עומד הרב יהודה טייכטל, רבה הראשי של ברלין, שרואה באוכל כלי אסטרטגי לקירוב לבבות. "למה פסטיבל כשר? כי אוכל מחבר", הסביר הרב טייכטל. "הוא מחבר בין אנשים, בין לבבות ובין השקפות עולם שונות. כל אדם שנכנס בשערי הפסטיבל נחשף לעוד פרק בחיים היהודיים התוססים, בלב העיר".

הפסטיבל הציע למבקרים תפריט עשיר שנע בין מאכלים מסורתיים כמו פלאפל, שווארמה וחלות קלועות, לבין מנות חדשניות כמו סושי כשר. לצד הדוכנים נהנו המבקרים מהדגמות בישול חיות, סדנאות אפיית מצות לילדים ואפילו סדנת הפרשת חלה המונית לנשים.

עבור הקהילה היהודית בברלין, האירוע הוא הרבה יותר מחגיגה של טעמים. "אנחנו רוצים להציב סימן: החיים היהודיים לא צריכים להיות מוגדרים דרך סיפורים שליליים, אלא דרך שמחה, אחדות וחיוניות", אומרים מארגני הפסטיבל הכשר. "הרוב המוחלט של האנשים הוא טוב, ואנחנו צריכים לפעול באופן פעיל כדי להפחית דעות קדומות. לפעמים, זה מתחיל הכי פשוט שאפשר - בארוחה משותפת וכשרה למהדרין".

המבקרים המקומיים, שרבים מהם אינם יהודים, העידו כי האירוע פתח להם צוהר לעולם שהכירו רק מרחוק. "האוכל בונה גשרים", הסביר אחד המבקרים שהגיע במיוחד לפסטיבל. "לשבת יחד ולאכול משהו טוב זה המסר הכי חזק שיש".