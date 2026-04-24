כתב אישום חמור שהוגש בארצות הברית חושף כיצד מידע מבצעי רגיש הפך לכלי להפקת רווחים אסורים בשוק ההימורים הדיגיטלי.

רב סמל גאנון קן ואן דייק, לוחם בכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב, נאשם כי ניצל את מעורבותו הישירה בתכנון המבצע ללכידת נשיא ונצואלה לשעבר, ניקולאס מדורו, כדי להמר על הצלחתו באתר ההימורים "פולימרקט".

על פי הדיווחים, ואן דייק פתח חשבון בדצמבר האחרון והשקיע 32,000 דולר בהימור שקבע כי מדורו יודח עד סוף חודש ינואר - הימור שזכה לסיכויים נמוכים של 6.5% בלבד בקרב הציבור הרחב.

עבור רשויות החקירה, לא היה מדובר במקרה של "מזל של מתחילים". ואן דייק ביצע לא פחות מ-13 הימורים שונים בין סוף דצמבר ל-2 בינואר, כאשר ההימור האחרון הונח שעות ספורות לפני שהכוחות המיוחדים פשטו על אדמת ונצואלה ב-3 בינואר.

לאחר שהמבצע הוכתר בהצלחה עם לכידתו של מדורו, זכה החייל בכמעט חצי מיליון דולר, אותם מיהר להעביר לכספת מטבעות קריפטו זרה בניסיון לטשטש את עקבות הכסף.

חשדם של הגורמים הפיננסיים התעורר בשל המאפיינים המובהקים של "מסחר על בסיס מידע פנים", מה שהוביל לפתיחת החקירה הפדרלית.

הפרשה האמריקנית מטילה זרקור על תופעה גלובלית מדאיגה של דליפת סודות צבאיים לטובת הימורים בקריפטו.

מקרה דומה נחשף בישראל לאחר הגשת כתב אישום נגד רס"ן בחיל האוויר הנאשם כי הדליף לאזרח מידע מסווג על תחילת מבצע "עם כלביא" נגד איראן, למרות שחתם על הצהרת סודיות בתדריך המבצעי. האזרח השתמש במידע כדי להמר ב"פולימרקט" וגרף רווחים של למעלה מ-160 אלף דולר, חלקם הועברו לקצין במזומן ובקריפטו.