מבצע לאומי רחב היקף תחת השם "כנפי שחר" נפתח אתמול (חמישי) עם נחיתתם של כ-240 עולים ראשונים מקהילת בני המנשה בנמל התעופה בן גוריון.

העולים, שהגיעו מהמדינות מיזורם ומניפור שבצפון-מזרח הודו, התקבלו בטקס חגיגי שסימן את תחילתו של מהלך היסטורי: העלאת 6,000 חבריה שנותרו בהודו לישראל.

הטיסה הנוכחית היא הראשונה מבין שלוש טיסות המתוכננות לשבועיים הקרובים, שצפויות להביא בסך הכל כ-600 עולים חדשים.

התוכנית המבצעית, שאושרה בממשלה בנובמבר האחרון ביוזמת ראש הממשלה נתניהו והשרים סופר וסמוטריץ', קובעת לוח זמנים ברור: עד סוף שנת 2026 יעלו כ-1,200 בני קהילה, ועד שנת 2030 יושלם התהליך עבור 4,800 העולים הנותרים. בכך יצטרפו העולים החדשים לכ-4,000 בני המנשה שכבר נקלטו בישראל בשני העשורים האחרונים.

המשפחות הצעירות שנחתו היום יועברו למרכז הקליטה בנוף הגליל, שם יתאחדו עם קרוביהם שכבר מתגוררים בארץ.

המבצע מנוהל בתיאום בין משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, משרד החוץ, מערך הגיור ורשות האוכלוסין, ומתבסס על סיוע נרחב מתרומות יהדות התפוצות וארגוני ידידים מרחבי העולם. העולים צפויים להיקלט במרכזי קליטה ייעודיים בנוף הגליל ובקרית ים, בליווי צמוד של הרשויות המקומיות.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, בירך על המהלך. "אנחנו עושים היסטוריה כשאנחנו מביאים את כלל קהילת בני המנשה ארצה. והיום אנחנו קיבלנו בהתרגשות ובשמחה גדולה את מטוס העולים הראשון מצפון הודו. אני מודה לרה"מ נתניהו ולשר האוצר סמוטריץ' שנרתמו למהלך שהובלתי, מהלך שיאחד את כלל הקהילה במדינת ישראל. יחד עם זאת אני מודה למשנה למנכ"ל משרד העלייה והקליטה, משה פינס על תכלול כל ההחלטה בצורה מקצועית, ערכית, רגישה ומשותפת. אין עיתוי מתאים ומרגש לקבל בברכה מטוס מלא בעולים רגע לאחר יום העצמאות ה-78 למדינה, ברוכים השבים הביתה".

יו"ר הסוכנות היהודית, דורון אלמוג, הוסיף: "זהו רגע שמזכיר לנו שהחזון הציוני ממשיך להתגשם יום־יום. העלייה היא מנוע הצמיחה של מדינת ישראל וכל עולה הוא מגדלור של תקווה. הרגע הזה מתאפשר בזכות עבודה מסורה ויומיומית של צוותי הסוכנות היהודית, ובפרט יחידת העלייה, שפועלים במסירות כדי להפוך חזון למציאות. בני קהילת המנשה מביאים איתם אהבה ללא תנאי למדינת ישראל, ובאיחוד המשפחות מתרחב הלב של החברה הישראלית כולה. האחריות שלנו היא לא רק לקבל, אלא ללוות, לחבק וליצור עבורם קרקע של הזדמנות, שייכות ועתיד".