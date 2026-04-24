יו"ר הקרן הקיימת לישראל אייל אוסטרינסקי מגיב לביקורת שנמתחה עליו לאחר שהשתתף בחידון התנ"ך העולמי לנוער ללא כיפה, ומבהיר כי אינו מתכוון להתנצל.

לדבריו, מדובר בבחירה עקרונית הנובעת מתפיסת עולם רחבה ביחס למקומו של התנ"ך בחברה הישראלית.

הסערה התעוררה לאחר שבאתר "בחדרי חרדים" נטען כי הופעתו ללא כיפה בשולחן הנשיאות עוררה תרעומת בקרב הציבור הדתי והחרדי, ואף הוגדרה כ"שערורייה", תוך קריאה להתנצלות פומבית.

בתגובה, פרסם יו"ר קק"ל הבהרה מפורטת, בה כתב: "קודם כל, אני לא מתנצל, אין לי על מה. אני גאה בתפיסת העולם שלי ובערכים שאני מייצג". לדבריו, חידון התנ"ך הוא אירוע בעל משמעות לאומית עמוקה: "אני רואה בחידון התנ"ך העולמי אירוע יהודי לאומי מהמעלה הראשונה... התנ"ך הוא נכס צאן ברזל תרבותי והיסטורי, תעודת הזהות הרוחנית שלנו".

יו"ר קק"ל הדגיש כי התנ"ך אינו שייך למגזר מסוים, אלא מהווה מכנה משותף רחב לכל חלקי העם: "כוחו הגדול ביותר טמון ביכולתו לחבר בין הקצוות השונים בחברה הישראלית על בסיס של כבוד הדדי ושותפות גורל".

בהתייחס ישיר לסוגיית הכיפה, הסביר כי בחירתו נועדה להעביר מסר כוללני: "הבחירה האישית שלי שלא לחבוש כיפה... לא באה לומר משהו נגד אלא להפך, לומר משהו בעד".

"התנ"ך... איננו ואסור לו להיות סממן זהות של קבוצה אחת. הוא שייך לכולנו". בדבריו ביקש להבחין בין הקשרים דתיים מובהקים לבין אירועים בעלי אופי לאומי: "יש מקומות שבהם הכיפה היא חלק בלתי נפרד... למשל תפילה בבית הכנסת. אבל חידון התנ"ך אינו אירוע דתי אלא תרבותי ולאומי".

"אני לא מתנצל, אני ליברל גאה וזו דרכי".