מירב כהן מקיבוץ עין השלושה הודתה לבצלאל טליה מחוות טליה שבדרום הר חברון על שהציל את חייה בשבעה באוקטובר.

בתוכנית "לא מה שחשבתם" בקשת 12 פנתה מירב לבצלאל ואמרה לו "תודה. הצלת את החיים שלי". הוא הגיב בהפתעה "אני?" והיא השיבה - "אני מעין השלושה". בצלאל הצטנע: "היו שם עוד הרבה. אני הייתי רק חלק מזה".

בהמשך סיפרה כהן "ב-7 באוקטובר המחבלים עמדו מתחת לממ"ד שלי וצעקו. הפחידו אותנו - ראינו את המוות. בצלאל בא להציל אותנו כשלא היה צבא. המונים מההתנחלויות הגיעו להציל אותנו. יש לי דמעות. זה אדם שהכי שונה ממני בעולם, בא ממשפחה דתית, ימני אמיתי. זה רק מראה כמה אנחנו והם אותו דבר. בסוף אנחנו אנשים שהמדינה הזו יקרה לנו".