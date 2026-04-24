מכללת וויליאמס במסצ'וסטס, אחד ממוסדות ההשכלה היוקרתיים בארצות הברית, מואשמת באפליה דתית חמורה נגד סטודנט יהודי שומר שבת.

התלונה, שהוגשה על ידי מרכז לואי ברנדייס לזכויות אדם, מתארת שורה של מקרים שבהם המוסד מנע מהסטודנט לקיים את אורח חייו הדתי.

הבעיה המרכזית: המכללה דחתה שוב ושוב בקשות לספק לסטודנט מפתח פיזי לחדרו. במקום זאת, היא דרשה ממנו להשתמש בכרטיס אלקטרוני לפתיחת הדלת - דבר האסור על פי ההלכה היהודית בשבת.

כתוצאה מכך, הסטודנט נותר נעול בחוץ פעמים רבות, ונאלץ להמתין שעות ארוכות, לעיתים בקור קפוא, עד שסטודנט אחר יפתח לו.

על פי התלונה, הסטודנט פנה מספר פעמים למנהלי הדיור בבקשה לפתרון, אך נתקל בסירוב חוזר מטעמי "בטחון" לא מפורטים. המכללה, לטענתו, התייחסה למנהגיו הדתיים כ"לא תואמים" את חיי הקמפוס, וגרמה לו להרגיש לא רצוי.

"לפני תחילת שנת הלימודים עודדו אותו לא לגור בקמפוס, ואמרו לו שלא להגיע אם לא יוכל להתמודד עם האתגרים", נכתב בתלונה. הסטודנט, ששמו לא פורסם, סבל ממבוכה, השפלה חברתית ומצוקה רגשית, ולעיתים קרובות הימנע מלעזוב את חדרו בשבתות מחשש להישאר נעול בחוץ.

מעבר לכך, נטען כי המכללה סירבה לספק לו מזון כשר והציעה במקום ארוחות טבעוניות שאינן עומדות בדרישות ההלכה. מכללת וויליאמס מחייבת את רוב תלמידיה להתגורר בקמפוס במשך ארבע שנות הלימודים, אך התלונה טוענת שהמוסד דחה כל בקשה להתאמות דתיות בסיסיות.

התלונה מאשימה את המכללה בהפרת חוק הדיור ההוגן הפדרלי, ותובעת כי הסטודנט לא קיבל גישה שווה לדיור ולשירותים בקמפוס בשל דתו.