לקראת חידוש מושב הקיץ של הכנסת מתברר כי תפוח האדמה הלוהט - חוק הגיוס - עדיין רחוק מהכרעה סופית.

בתפנית בלתי צפויה, דווקא המפלגות החרדיות בולמות כעת את החקיקה, בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט דוחפים לקדם את החוק לקראת אישור סופי.

מקור העיכוב: הרב משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקה, שהביע חששו מכך שמוסדות התורה לא יעמדו בדרישות האכיפה.

הרב הירש אינו שוהה בישראל בימים אלה, ויקבל את החלטתו הסופית לאחר היוועצות עם מנהיג הציבור הליטאי ושותפו להנהגה הרב דב לנדו.

במפלגות החרדיות הבהירו במקביל לראש הממשלה כי אין להתקדם עם החוק עד שההנהגה הרוחנית תקבל הכרעה.