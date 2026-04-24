הרב ליאור שגב, רב הגרעין התורני "עתיד עם תקווה" בגבעת אולגה, ביקש לסיים את תפקידו. בשל כך, הודיע הגרעין על חיפוש רב קהילה חדש למשרה חלקית, כאשר במסגרת הדרישות מציינים כי על המועמד להיות בעל הסמכה לרבנות, יכולת להעביר שיעורי תורה וחיבור לאנשים.

הגרעין הוקם לפני כ-18 שנה על ידי קבוצת משפחות, ביוזמת אורן ומלכי צור, במטרה לחזק את השכונה מבחינה רוחנית וחברתית. הגרעין אינו קשור לגרעין של הישיבה, אלא קדם לו ואף פעל להבאת הישיבה כחלק מהרצון לחיזוק האזור.

כיום מונה הגרעין כ-30 משפחות קבועות, אך מדובר בקהילה דינמית הכוללת בין 30 ל-50 משפחות המשתתפות בפעילויות, בתפילות ובאירועים.

הרב שגב, המשמש גם כרב ממכון פוע"ה, ביקש לסיים את תפקידו מתוך רצון להתמקד בפעילותו במסגרת המכון.

בגרעין מדגישים כי הם מחפשים רב שיידע להוביל את הקהילה לצמיחה רוחנית ולעשייה חברתית ואחד התנאים המרכזיים הוא מגורים בגבעת אולגה.