הכנסת ספר תורה צילום: ללא

שנתיים לאחר נפילתו: ספר תורה הוכנס השבוע לעילוי נשמתו של סמ"ר בצלאל דוד שעשוע ז"ל, לוחם הצנחנים שנפל במלחמה.

האירוע החל בכתיבת האותיות האחרונות בבית המשפחה, ונמשך בתהלוכה חגיגית ברחובות העיר. המשתתפים ליוו את ספר התורה תחת חופה, בשירה ובריקודים.

גלית שעשוע, אימו של בצלאל, אמרה בהתרגשות "לעמוד כאן היום, שנתיים אחרי היום הנורא ההוא, ולראות את ספר התורה הזה נישא אל ארון הקודש - זו נחמה קטנה בתוך הגעגוע הגדול. בצלאל היה איש של שקט ועשייה, והתורה הזו, שתיקרא מעתה לעילוי נשמתו, היא ההמשכיות שלו. בכל פעם שיפתחו את הספר, בצלאל יהיה שם איתנו".

ספר התורה הוכנס להיכל בית הכנסת "זכור לאבנר" בתל אביב, ולאחר מכן נערכה סעודת מצווה. במהלך הסעודה הועלה זכרו של שעשוע באמצעות סיפורים על דמותו כלוחם וכאדם.