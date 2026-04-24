לרגל פתיחת הקיץ: הרב דוד בנימין, רב החוות, התייחס לכיבוי שריפות בשטחים של יהודים בשבת וקרא לפעול במהירות גם במצבי חירום.

הוא ציין כי יש לראות בפעולות הכיבוי חלק בלתי נפרד מהמאבק על הארץ ומהתמודדות עם מציאות של שריפות ולחימה.

בדבריו הדגיש הרב כי עצם הפעולה נושאת משמעות רחבה. "כשאנחנו נלחמים ומכבים שריפות, אנחנו יורשים את הארץ". עוד הוסיף כי ירושת הארץ נקנית בדרכים שונות, ובהן גם פעולות של כיבוי.

הרב התייחס גם למשמעות הסמלית של האירועים. "כשערבי, אויב, מדליק איזשהו שדה, הוא בעצם אומר, זה לא שלי. כשאנחנו מכבים, אנחנו מודיעים לכל ולנו שזה שלנו, כך אנחנו תופסים את השטח ויורשים אותו".

בהיבט ההלכתי ציין כי "מצווה רבה מאוד להשתתף בכיבוי השריפות. לגבי חזרה בשבת - במידה שאדם יודע שהוא יכול לחזור, הוא יכול גם לשוב באיסור דאורייתא.

כמובן שאם צריך אותו בנקודה ממנה יצא הוא בין כך צריך לחזור וכמובן שאם נגמר האירוע ויש שם מקום סכנה - אז בוודאי חוזרים. אם קרוב לצאת שבת ואפשר להישאר שבת - צריך למסור את הנפש כמו על ארץ ישראל גם על השבת", סיכם הרב.