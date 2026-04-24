הרב משה כ"ץ, ר"מ בישיבת אלון מורה וראש ארגון "כושרות", נצפה כשהוא מברך "מציב גבול אלמנה" בשלוחת הישיבה החדשה בהר עיבל. המעמד התקיים על רקע התחדשות הנוכחות היהודית במקום.
אלפים פקדו במהלך יום העצמאות את יישובי צפון השומרון המתחדשים. מוקד משיכה מרכזי היה ביתו החדש של בני גל, מראשי מטה "חומש תחילה". בין האורחים הרבים שהגיעו לחלוק כבוד להתיישבות: השר לשעבר אורי אריאל, לצד רבני יישובים, ר"מים ומחנכים רבים.
ח"כ עמית הלוי ועו"ד נתי רום מארגון "חוננו" נצפו בבית המשפט המחוזי מרכז. השניים הגיעו ללוות את לוחם המילואים שהיה עצור בשב"כ ושוחרר לאחר מאבק משפטי עיקש, ושוחחו ארוכות עם בני משפחתו בצאתם מהדיון.
תפילה היסטורית ומרגשת נערכה השבוע לראשונה במליאת הכנסת הישנה. את המעמד הובילו הרב בנג'י לוין והרב יהושע וייסינגר, ולקחו בו חלק ח"כ דן אילוז, השופט בדימוס אשר קולא, והשר לשעבר זבולון אורלב.
איש הימין ברוך מרזל ניצל את יום העצמאות לטיול ג'יפים סמוך ליישוב בת עין. מרזל ביקר בגבעה חדשה שהוסדרה לפני מספר שבועות בלבד.
ראש ישיבת "הר המור", הרב עמי שטרנברג, הגיע לביקור וסעודה בגבעת עוז ציון. הרב הגיע לבקר את נכדו, טל יושבייב, המתגורר במקום. קודם לכן סייר הרב יחד עם נכדו בגבעות נוספות ברחבי בנימין.
הזמר והיוצר אביה שרמן נפרד מהשומרון. בקיץ הקרוב יעבור עם משפחתו לעיר הולדתו, קריית מלאכי, שם יקים וינהל מכינה ישיבתית חדשה. שרמן, שביקש להעמיק את פועלו בעולם החינוך, ילווה את הקמת המוסד החדש בדרום.
הרב אהרון מרצבך, רב קיבוץ שעלבים, הודיע על פרישתו לגמלאות לאחר 38 שנות הנהגה רוחנית. הרב מרצבך נחשב לדמות מרכזית ומשפיעה מאוד בחיי הקיבוץ והאזור כולו.
יו"ר סיעת הציונות הדתית, ח"כ אוהד טל, ביקר ברמלה. טל נפגש עם ראש הגרעין התורני בעיר, הרב יוסף ישראלי, ועם מנהלת מרכז המשפחה, אביטל ריכנר. השלושה דנו בדרכי סיוע לקהילה המקומית מהמישור הפרלמנטרי.
הרב שמעון בן ציון, פצוע קשה ממלחמת לבנון הראשונה, השיא משואה בטקס יום העצמאות ה-78 במערת המכפלה. המעמד נערך בהשתתפות מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר, הרב אברהם יצחק שוורץ, ישראל ברמסון והשרה אורית סטרוק.
לקראת מושב הקיץ, ח"כ שמחה רוטמן נפגש עם הרבנים הראשיים ועם רב הכותל. הפגישה הוקדשה לתיאום וקידום חוק הכותל לקראת חידוש הליכי החקיקה בכנסת.
ח"כ מיכל וולדיגר סיירה בקריית שמונה ונפגשה עם ראש העיר אביחי שטרן, סגנו רפאל סלאב ומנכ"ל ישיבת ההסדר אליאב סמואל. במוקד המפגש: המעטפת הרגשית לתלמידי הישיבה החוזרים משירות מילואים ארוך.
השר בצלאל סמוטריץ' השתתף באירוע זיכרון במאהל הגבורה בירושלים. לצידו נראו יו"ר פורום הגבורה יהושע שני, ח"כ מיכל וולדיגר, ח"כ עמית הלוי, ח"כ אוהד טל והאסטרטג ברל'ה קרומבי.
אל"ם הרב שהם עורקבי, רמ"ט הרבנות הצבאית, והרב בניהו חורב, יו"ר ארגון רבני "דרך ארץ", השתתפו בטקס יום הזיכרון השנתי של עמותת "נצח יהודה" בבנייני האומה.
בנות סניף תנועת אריאל באשקלון הקימו מתחם חווייתי בפארק הגדול בעיר ביום העצמאות. המתחם הוקדש לנושאי זהות יהודית וארץ ישראל כמדינה יהודית.
מסע הבנים הראשון התקיים ביישוב רבבה לזכרם של ידידה אזוגי, נריה בן יהודה ואלישע בנימיני. הנוער צעד במוקדים שהוקמו לזכרם, ביניהם המצפה לזכר אלישע ומגרש הכדורגל לזכר נריה, ושמע דברים מרגשים מההורים השכולים ואחותו של ידידה.
את אלעזר שבילי, רמ"ט ח"כ משה אבוטבול, ראינו בחברתו של מפיק הקולנוע ומשיא המשואה משה אדרי.